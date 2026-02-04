Carlo Costanzia, primeras imágenes tras salir a la luz que estaría esperando su segundo hijo con Alejandra Rubio

Carlo Costanzia fue captado en Madrid mientras evitaba responder sobre los rumores acerca de un nuevo embarazo junto a Alejandra Rubio. Según consignó Libertad Digital, las especulaciones surgieron tras la publicación que asegura que la pareja estaría esperando su segundo hijo, tan solo 14 meses después del nacimiento de Carlo Jr., en coincidencia con el segundo aniversario de su relación.

El medio Libertad Digital detalló que ni Costanzia ni Rubio han confirmado o negado la noticia, manteniendo así el hermetismo en torno a la posible llegada de un nuevo integrante a la familia. El silencio se ha extendido también a sus familiares directos, incluidas las madres de ambos, Terelu Campos y Mar Flores, quienes fueron vistas en distintas apariciones públicas y optaron por no hacer comentarios, mostrando un semblante reservado frente a los medios de comunicación. Ambas rechazaron entrar en detalles respecto a la posible noticia, lo que ha contribuido a que la incertidumbre se mantenga.

El sábado pasado marcó el inicio de estos rumores, después de que Libertad Digital publicara que la pareja podría estar atravesando nuevamente una etapa de paternidad. La ausencia de Alejandra Rubio en el programa “Vamos a ver” durante los últimos días solo ha intensificado las conjeturas sobre la posibilidad de un anuncio inminente por parte de ambos. Se especula que esta ausencia, sumada al hecho de que Rubio permanece en su domicilio, respondería tanto al deseo de evitar el revuelo mediático como a la intención de no mostrar posibles signos de embarazo en público.

Por su parte, Carlo Costanzia sigue desempeñando sus actividades habituales en la barbería que administra en el barrio de Vallecas, en Madrid. Ante la presencia de los reporteros y la insistencia ante la pregunta sobre el embarazo, el actor optó por mantener una actitud evasiva, utilizando la estrategia de simular una llamada telefónica para no responder. Esta actitud recuerda métodos similares empleados previamente por otros miembros de la familia para eludir la presión de la prensa cuando se encuentran en situaciones personales delicadas.

Según reportó Libertad Digital, en los quioscos de revistas no ha aparecido hasta ahora ninguna confirmación o declaración exclusiva sobre la supuesta noticia, lo que parece indicar que la pareja y el entorno familiar prefieren no hacer públicos nuevos datos por el momento. La posición adoptada tanto por Costanzia como por Rubio y sus madres se presenta como una espera a que sean los protagonistas quienes, llegado el caso, brinden sus declaraciones directamente.

Libertad Digital mencionó también que el comportamiento reservado de los protagonistas contrasta con el interés creciente de los medios y del público, que buscan descubrir si la filtración anticipada de la posible llegada de un segundo hijo ha influido en la intimidad de la pareja. Hasta el momento, no existe anuncio oficial y las muestras públicas de felicidad o preocupación han sido inexistentes, al menos en lo que respecta a las declaraciones a los medios o las redes sociales.

El clima de especulación se mantiene, pues ni la presencia de Costanzia desarrollando su trabajo diario ni la reclusión de Rubio han contribuido a despejar las dudas. Tanto Terelu Campos como Mar Flores, involucradas por su parentesco directo, eligieron no modificar su postura pese a los insistentes rumores, dejando a la opinión pública atenta a futuros comunicados que puedan confirmar o desmentir la información inicial difundida por Libertad Digital.

La pareja, cuya vida privada ha sido foco de atención mediática especialmente en los últimos años desde el nacimiento de su primer hijo, continúa así bajo el escrutinio de los medios argentinos a la espera de pronunciamento oficial sobre su actual situación.