Amor Romeira, testigo de excepción del reencuentro de Gloria Camila y Manuel Cortés

Gloria Camila y Manuel Cortés han protagonizado un inesperado reencuentro ante el aluvión de informaciones de los últimos días sobre su relación. Fue a principios de diciembre, semanas después de que la hija de José Ortega Cano rompiese con Álvaro García, cuando surgieron los rumores de que podría tener algo más que una amistad con el hijo de Raquel Bollo y, aunque entonces negó la mayor, ahora -después de que la colombiana haya retomado su historia de amor con su exnovio- ha salido a la luz que sí habrían tenido algo.

Después de que Gloria Camila viajase a Venecia con el cantante gaditano, el programa 'El tiempo justo' revelaba que Manuel estaría dolido y se sentiría utilizado por la colaboradora, a la que habría pedido que oficializasen su relación. Ella se habría negado afirmando que mejor dejarse ver solo como amigos, y ahora él sospecharía que la figura de Álvaro habría tenido algo que ver viendo que un mes después han retomado su noviazgo.

Y justo después de que el director de la revista Semana, Jorge Borrajo, desvelase en el programa de Mediaset que este miércoles publicaban en portada la gran bronca de Gloria y el cantante de 'Gloria bendita' en un centro comercial este fin de semana por el hermano de Alma Bollo, la hija de Rocío Jurado y Manuel se han reencontrado para aclarar las cosas.

Lo que pretendía ser una reunión 'privada' dejó de serlo en el momento en el que el hijo de Chiquetete fue grabado por las cámaras llegando a la casa de la tía de Rocío Flores. Después de varias horas en el interior, Manuel abandonaba el lugar sin revelar qué habían hablado, si siguen siendo amigos, y si está enfadado con Gloria por su reconciliación con Álvaro.

Pero no estaban solos, ya que poco después de la marcha del hijo de Raquel Bollo era Amor Romeira la que salía del domicilio de la colombiana. Subiendo a toda prisa a un VTC, la tertuliana bajaba la ventanilla para disculparse con la prensa por su llamativo silencio teniendo en cuenta la amabilidad que siempre demuestra con los reporteros.

"Perdonadme, que sabéis que yo nunca os hago esto, pero me tengo que ir. Os quiero mucho y os amo" ha exclamado entre risas lanzando besos, evitando desvelar ningún detalle sobre el reencuentro de Gloria y Manuel y dejando en el aire si ha ejercido de 'mediadora' y continúan siendo amigos o si, por el contrario, la reconciliación de la hija de Ortega Cano con Álvaro ha terminado con su relación.