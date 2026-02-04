Agencias

AMD amplía su catálogo de FPGA con Kintex UltraSkill+ Gen 2 para ofrecer conectividad a los sistemas de alto rendimiento

Guardar

AMD ha presentado la nueva familia FPGA de rango medio, Kintex UltraSkill+ Gen 2, dirigida a sistemas con cargas de trabajo que demandan retransmisiones de vídeo profesionales de alta calidad y sin latencia, a los que ofrece cinco veces más ancho de banda de memoria que la generación anterior y conexiones Ethernet de 100 Gigabit.

Las familias Kintex UltraScale+ se enmarcan en la gama media del porfolio de AMD de matrices de puertas programables en campo (FPGA), y ofrecen un chip optimizado y equilibrado en cuanto a rendimiento y precio por vatio, diseñado para cumplir con una alta demanda de conectividad en los sistemas de alto rendimiento.

La segunda generación incide aún más en la necesidad de conectividad en aplicaciones inteligentes de sectores como el de la robótica, el médico y la industria o para las retransmisiones profesionales de vídeo de hasta 8K, con tecnologías como la interfaz PCIe Gen 4, dos bloques Ethernet de 100 Gigabit e I/O de alta velocidad.

A esos sectores les ofrece hasta cinco veces más ancho de banda de memoria que la generación anterior, así como el doble de densidad de canal por interfaz PCIe, hasta un 80 por ciento más de RAM y el doble de densidad DSP.

En conjunto, las FPGA Kintex UltraScale+ Gen 2 se dirigen a diseñadores de sistemas que busquen un chip con el que soportar velocidades de datos crecientes pero con control sobre la latencia y la eficiencia energética.

Así, soporta retransmisiones de audio y vídeo 4K a través de redes Ethernet (AV over IP), captura 'multistreaming' y transporte de fotograma preciso; acelera las pruebas de semiconductores e inspecciones de sistemas con el mayor ancho de banda; y mejora la respuesta de los sistemas de visión y la claridad del diagnóstico.

AMD ha destacado la fiabilidad y longevidad de las FPGA Kintex UltraScale+ Gen 2 con la integración de capacidades de seguridad, que incluyen protección anticlonación y criptografía con el estándar CNSA 2.0 de Estados Unidos, y con un ciclo de vida que se garantiza hasta 2045.

FPGA Kintex UltraScale+ Gen 2 es compatible con el 'software' de diseño Vivaldo y la plataforma unificada Vitis, ambas de AMD, que incorporarán la simulación en el tercer trimestre de 2026. El kit de evaluación de las nuevas FPGA estará disponible en el cuarto trimestre y se espera que entren en producto en la primera mitad de 2027.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos ocho palestinos muertos, incluido un bebé de cinco meses, en ataques de Israel en Gaza

Fuentes locales informaron que bombardeos en Gaza durante la madrugada provocaron la muerte de varias personas, entre ellas un lactante identificado como Saqr Badr al Hatu, pese a la vigencia de una tregua desde octubre de 2025

Al menos ocho palestinos muertos,

Trump firma el proyecto que reabre el Gobierno federal y da inicio a las negociaciones sobre el ICE

El mandatario estadounidense avala el presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes, garantizando la reanudación de servicios públicos y la discusión sobre los fondos para Seguridad Nacional, mientras persiste el debate político tras recientes redadas en Minneapolis

Trump firma el proyecto que

HRW pide un frente democrático para preservar el orden internacional ante amenazas de Trump, China y Rusia

Tras señalar “un punto de inflexión” en 2025, Human Rights Watch advierte sobre el colapso de garantías democráticas y urge crear una coalición internacional frente al avance de regímenes y políticas autoritarias promovidas por potencias y líderes globales

HRW pide un frente democrático

La FINUL denuncia un ataque con un dron del Ejército de Israel contra una patrulla en el sudoeste de Líbano

Soldados de la ONU acusaron este martes a las Fuerzas de Defensa de Israel de emplear un vehículo aéreo no tripulado para lanzar un artefacto explosivo cerca de la frontera, una acción que consideran una grave violación del derecho internacional

La FINUL denuncia un ataque

Una candidata presidencial denuncia que 'Pipe Tuluá' realizó pagos a la campaña de Petro en 2022

Vicky Dávila aseguró que recibió pruebas de supuesto financiamiento ilícito a favor de Gustavo Petro en las presidenciales de Colombia, atribuyéndolas a un extraditado cabecilla criminal, mientras el mandatario rechaza cualquier vínculo y exige investigación exhaustiva

Una candidata presidencial denuncia que