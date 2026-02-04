Abierta una acción para financiar el Proyecto CRIS Cáncer de Páncreas de Mariano Barbacid

La Fundación Cris Contra el Cáncer ha abierto una campaña de recaudación de fondos para seguir financiando el proyecto del director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y responsable del Proyecto CRIS de Cáncer de Páncreas, el doctor Mariano Barbacid, con el que se ha logrado eliminar por completo tumores de páncreas en modelos experimentales de ratón.

Este estudio, en el que se ha empleado una triple combinación terapéutica y que supone que por primera vez se abra la puerta a tratamientos en humanos para uno de los cánceres más mortales, ha arrojado, por tanto, magníficos resultados, tal y como han indicado desde esta organización. Por ello, han confirmado su decisión de ampliar la financiación para asegurar la continuidad del mismo y completar una fase experimental clave antes de llegar a ensayos clínicos con pacientes.

La citada investigación desarrollará la fase preclínica avanzada, que permitirá refinar y optimizar una triple terapia innovadora, mejorar su eficacia y garantizar su seguridad antes de llegar a los pacientes. De todo ello, entre los objetivos fundamentales se halla el de optimizar el tratamiento para maximizar su eficacia antitumoral, ajustando dosis, combinaciones y pautas de administración.

NECESARIO UN IMPORTANTE DESARROLLO FARMACOLÓGICO ADICIONAL

Tal y como han manifestado desde Cris Contra el Cáncer, una de estas tres terapias es un tipo de compuesto muy novedoso denominado PROTAC, capaz de buscar y destruir la proteína que interesa del interior de los tumores, algo que hasta hace pocos años era impensable. Al respecto, han aclarado que este tipo de tratamiento requiere un importante desarrollo farmacológico adicional antes de poder administrarse en humanos, tanto para hacer viable su producción como para definir una formulación compatible con ensayos clínicos.

Junto a lo anterior, esta organización ha explicado que el equipo de Barbacid debe probar la terapia en más modelos experimentales que reproduzcan las distintas alteraciones genéticas asociadas al cáncer de páncreas, con el fin de aumentar su potencia antitumoral, evitar o superar posibles mecanismos de resistencia que puedan aparecer en algunos tumores e identificar qué tipos de tumores o perfiles biológicos responden mejor al tratamiento.

Precisamente a raíz de ello, y para lograr la financiación que requiere esta fase de investigación, se ha habilitado la página de donación https://criscancer.org/barbacid/index.htm, en la que cualquier ciudadano puede realizar aportaciones y obtener su certificado de donación, válido para desgravar en la declaración de la renta.

Todo en un contexto en el que, según datos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cáncer es la primera causa por fallecimiento por enfermedad en España. De hecho, en 2026 van a ser diagnosticadas más de 300.000 personas, de ellos 8.000 adultos jóvenes y 1.500 niños y niñas.