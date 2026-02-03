Zelenski prevé "ajustes" en el trabajo del equipo de negociación tras el último ataque de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizó contactos con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el contexto de una ronda de ataques rusos que provocaron daños graves en la red energética y cortes de electricidad en diversos puntos del país. Según informó Europa Press, las recientes ofensivas se ejecutaron con una cantidad récord de misiles balísticos y han tenido como resultado la destrucción de infraestructuras esenciales, lo que llevó al mandatario ucraniano a solicitar apoyo adicional tanto de aliados internacionales como de diferentes organismos gubernamentales.

Zelenski anunció su intención de introducir modificaciones en el equipo de negociación encargado de buscar una salida pacífica al conflicto, en respuesta a los efectos del ataque más reciente. Europa Press detalló que las regiones más afectadas incluyen Kiev, Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, Odesa y Vínnitsa, donde la energía eléctrica resultó interrumpida y numerosas instalaciones energéticas sufrieron daños relevantes. En palabras del presidente, “el trabajo de nuestro equipo negociador se ajustará de forma adecuada”, remarcando que estos hechos reflejan una postura de Moscú que, a su juicio, “no ha cambiado”.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Zelenski sostuvo que los ataques rusos se produjeron “de forma deliberada” y con un número sin precedentes de misiles balísticos, alcanzando a varios centros urbanos y secundarios del país. El Gobierno ucraniano desplegó brigadas de emergencia y recursos energéticos para paliar la crisis, especialmente ante la llegada de temperaturas invernales extremas, con registros de hasta -20ºC en distintas regiones, según detalló el propio presidente.

Europa Press informó que en el transcurso de los ataques, las fuerzas rusas emplearon 32 misiles balísticos, once proyectiles adicionales, 28 misiles de crucero y alrededor de 450 drones, de los cuales solo una parte pudo ser interceptada. El impacto de estas acciones dejó sin suministro eléctrico amplias zonas y afectó especialmente la capital, así como Járkov y Dnipro, donde los desafíos logísticos provocaron la movilización urgente de los equipos de emergencia nacionales.

El medio consignó que, además del paquete de asistencia interna solicitado a ministerios y agencias de gobierno, Zelenski instruyó a los departamentos de Energía y de Asuntos Exteriores para que contacten a socios internacionales y gestionen nuevos envíos de ayuda, incluyendo equipamiento y soporte técnico. El mandatario ucraniano enfatizó la necesidad de obtener más recursos para reparar la infraestructura eléctrica y mantener el funcionamiento de los servicios básicos ante el riesgo de temperaturas extremadamente bajas.

Zelenski también se refirió a la actitud del Kremlin respecto a las negociaciones. Según las declaraciones recogidas por Europa Press, el presidente denunció que “Rusia ha explotado la propuesta estadounidense para detener brevemente los ataques, no para favorecer la diplomacia sino para almacenar misiles a la espera de que lleguen los días más fríos del invierno”. De acuerdo con su relato, estos movimientos tácticos buscan ejercer presión adicional sobre la población ucraniana mediante la destrucción deliberada de infraestructuras esenciales en pleno periodo invernal.

Durante su intervención, el presidente ucraniano indicó que, aunque muchos de los drones y misiles lanzados pudieron ser interceptados, otros lograron alcanzar objetivos clave. Europa Press aclaró que los operativos de emergencia se desplegaron en todas las zonas afectadas para restaurar servicios y salvaguardar a la población civil. Las autoridades locales y nacionales también continúan monitoreando la situación que, en palabras de Zelenski, “es especialmente difícil en Kiev, Járkov y Dnipro”.

Finalmente, el reporte de Europa Press subrayó que el gobierno ucraniano permanece en contacto permanente con organismos internacionales y aliados como la OTAN para coordinar la entrega de recursos e intentar estabilizar el suministro energético tras los ataques. El presidente ucraniano reiteró que mientras Moscú continúe priorizando la estrategia militar sobre el diálogo, su administración mantendrá esfuerzos para fortalecer las capacidades del país y proteger a los ciudadanos ante las agresiones.