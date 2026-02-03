Williams presenta el "atrevido y moderno" FW48 para la nueva temporada

El diseño del FW48 presenta varios elementos emblemáticos de la historia de Williams, como una línea roja y blanca visible a lo largo del monoplaza, una referencia a los modelos que aseguraron títulos mundiales en años anteriores. La decoración incorpora además un predominante azul eléctrico, el color clásico que ahora se asocia directamente con la alianza entre el equipo y Atlassian, uno de sus patrocinadores principales. Según consignó el medio, la presentación de este nuevo monoplaza se realizó horas después de que la escudería británica confirmara un acuerdo global con Barclays, y forma parte de un proceso de renovación que incluye la llegada de nuevos socios como Anthropic, BNY, Wilkinson Sword y Nuveen.

De acuerdo con lo informado por el medio, el lanzamiento de la decoración del FW48 contó con la presencia de los pilotos Alex Albon y Carlos Sainz, así como del director del equipo, James Vowles. Este evento reunió a los 1.200 empleados de la sede central en Grove, quienes participaron activamente en la preparación de la siguiente temporada. El equipo comunicó que la nueva imagen simboliza el objetivo de “competir y ganar” en la cúspide del automovilismo internacional, destacando a la vez la transición hacia una nueva etapa reglamentaria de la Fórmula 1 que iniciará en 2026.

La elección cromática del FW48, según detalló la comunicación oficial de Atlassian Williams F1 Team, busca proyectar un mensaje de firmeza e innovación. El azul brillante se combina con una zona de negro que fluye desde el lateral hasta la parte trasera del chasis. Esto se ve potenciado por una línea roja y blanca que enmarca la base del automóvil, evocando a los autos históricos como el FW14B conducido por Nigel Mansell y el FW18 con el que Damon Hill conquistó el Campeonato Mundial, que cumple 30 años durante esta temporada.

Una de las novedades más destacadas es el mayor uso del color blanco, visible en los pontones laterales, el alerón delantero y la parte trasera del monoplaza. De acuerdo con la información difundida por la escudería y recogida por el medio fuente, este cambio se implementó para dotar de mayor dinamismo al diseño y para reforzar la visibilidad de los patrocinadores sobre el coche. James Vowles explicó que la normativa de 2026 se asume como un desafío y una oportunidad al mismo tiempo: “2026 es el siguiente paso en el camino de vuelta a la cima para el equipo Williams”, afirmó el director, que también subrayó la importancia de contar con una alineación sólida de pilotos y nuevos socios estratégicos.

El medio detalló que la presentación de la imagen del FW48 representa una apuesta hacia el futuro, pero también incorpora elementos del legado de la marca. Carlos Sainz, quien formará parte de la estructura en 2026, manifestó que este diseño constituye una “declaración de intenciones”, ya que, a su entender, conjuga homenaje y renovación. Alex Albon, su compañero de equipo, afirmó que el FW48 presenta un aspecto “atrevido y moderno”, señalando que el monoplaza se distingue claramente como un Williams por su diseño y colores.

La escudería británica enfrenta el desafío de capitalizar los resultados del último año, considerada la temporada más exitosa de Williams en casi una década. Tal como publicó el medio fuente, Vowles reiteró el enfoque del equipo en aprovechar los logros recientes y multiplicar su competitividad, aunque admitió la incertidumbre respecto a cómo responderán el resto de equipos frente al nuevo reglamento técnico de la F1. “Entramos en una nueva era para este deporte y estamos muy ilusionados con la temporada que tenemos por delante. Nadie sabe muy bien qué pasará en la primera carrera, pero estamos deseando descubrirlo”, sostuvo el director durante la presentación.

Según el comunicado recogido por el medio fuente, la contribución de los empleados de Grove ha sido determinante; las “decenas de miles de horas” invertidas en el desarrollo del FW48 han permitido alinearlo tanto con las nuevas exigencias técnicas como con las expectativas comerciales y deportivas del equipo. Además, se destaca la implicación de los nuevos socios, quienes han sido incorporados recientemente con la intención de consolidar el proyecto más allá del campo estrictamente deportivo.

El vínculo visual y simbólico con modelos históricos, según reportó la escudería y confirmó el medio fuente, responde a una estrategia de identidad que busca reforzar el sentido de pertenencia tanto para los miembros del equipo como para los seguidores en todo el mundo. Carlos Sainz señaló su entusiasmo por presentarse ante los aficionados con la nueva imagen del equipo y destacó el papel que juegan estos detalles en la motivación de los pilotos para afrontar la temporada.

La integración de elementos modernos y tradicionales en el diseño del FW48, así como el fortalecimiento de alianzas con patrocinadores de relevancia global, representan una columna vertebral para la ambición competitiva del Atlassian Williams F1 Team al inicio de la próxima era reglamentaria en la Fórmula 1.