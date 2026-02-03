Trump augura una reunión "buena" con Petro alegando que este se volvió "muy amable" tras la captura de Maduro

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, expresó una visión optimista sobre la próxima reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayando que anticipan un relanzamiento en la relación bilateral con avances en temas sociales, diplomáticos y económicos. Según declaraciones efectuadas en Washington y recogidas por la emisora Caracol, Villavicencio señaló que la delegación colombiana acoge esta etapa con una actitud positiva y expectativas de fortalecer el entendimiento entre ambos países. La expectativa en torno a este encuentro aumentó tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, durante una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero, que también dejó cerca de un centenar de víctimas mortales, según consignó el medio original.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, Donald Trump se refirió al encuentro programado para el día siguiente y anticipó que será una “buena” reunión, justificando su pronóstico al considerar que Petro se mostró “muy amable” tras el reciente cambio de contexto en la región sudamericana. Trump comentó desde el Despacho Oval que espera dialogar sobre la lucha antidrogas, enfatizando la importancia del tema para la relación bilateral y aludiendo a las grandes cantidades de drogas que considera salen de Colombia. El mandatario estadounidense afirmó, según la misma fuente, que Petro adoptó una postura diferente en los últimos meses: “Antes era muy crítico, pero de alguna manera, tras la incursión venezolana, se volvió muy amable. Cambió mucho su actitud”, manifestó el presidente estadounidense.

Durante el mismo periodo, las relaciones entre Washington y Bogotá pasaron por una fase de distensión, después de un periodo de significativa tensión marcado por las acusaciones directas de Trump a Petro, a quien en su momento tachó de “líder del narcotráfico”. El ejecutivo estadounidense llegó a retirar el visado a su homólogo colombiano y a excluir a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra el narcotráfico, de acuerdo con la información de Europa Press. Es en este nuevo escenario donde funcionarios de ambos gobiernos observan con interés la posibilidad de alcanzar acuerdos en cuestiones diplomáticas y económicas.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García, mencionó que, aunque persisten las diferencias entre ambos mandatarios, esto forma parte de la lógica propia de las relaciones internacionales. García afirmó que “lo maravilloso de las relaciones internacionales es que siempre habrá temas de desacuerdo”, reflejando la existencia de opiniones divergentes, pero también la apertura al diálogo y eventual cooperación.

Dentro de la agenda programada figura un énfasis en el combate al narcotráfico. Trump resaltó ante la prensa su intención de discutir de manera directa este tópico, atribuyendo a Colombia un papel relevante en el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos. Esta temática ha sido uno de los principales puntos de fricción en la relación bilateral, tanto en el pasado como en el contexto actual, según detalló Europa Press.

La operación que resultó en la captura de Nicolás Maduro representó un cambio determinante para la política exterior estadounidense hacia Sudamérica, derivando en una actitud distinta por parte de Gustavo Petro. Esta variación en el tono de los intercambios diplomáticos entre ambos países fue subrayada por Trump, quien atribuyó parte de la mejora a lo ocurrido en Caracas y la posterior reacción del gobierno colombiano. La acogida de esta nueva etapa fue confirmada por la ministra Rosa Villavicencio, quien remarcó ante los medios de comunicación la intención de aprovechar el momento para fomentar avances que beneficien a ambas naciones y también a la región, según palabras recogidas por Caracol Radio y Europa Press.

Funcionarios, tanto colombianos como estadounidenses, han mostrado cautela respecto al grado de entendimiento que se pueda alcanzar, reconocen prioridades compartidas y la persistencia de elementos discordantes. La reunión se produce en un contexto donde los intereses geopolíticos, las necesidades de seguridad y los objetivos de política exterior exhiben tanto convergencias como discrepancias que requieren negociación y diálogo activo. Europa Press señaló que el acercamiento actual ha generado expectativa en sectores diplomáticos y económicos de los dos países, quienes observan posibilidades de avanzar en temas pospuestos y de fortalecer la cooperación bilateral bajo un clima renovado tras los incidentes recientes en Venezuela.