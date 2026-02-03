SpaceX absorbe xAI para unificar el imperio de Elon Musk y fusionar la carrera espacial con la IA

"La demanda mundial de electricidad para IA simplemente no puede satisfacerse con soluciones terrestres, ni siquiera a corto plazo, sin causar dificultades a las comunidades y al medio ambiente", declaró Elon Musk, fundador y director ejecutivo de SpaceX y xAI, al anunciar la absorción de su startup de inteligencia artificial (IA) por parte de su firma aeroespacial. Según el empresario, la integración permitirá convertir el grupo resultante en una estructura empresarial capaz de consolidar múltiples sectores tecnológicos, situando la computación espacial de IA como principal motor de escala y eficiencia de recursos. Musk estima que, en un plazo de dos a tres años, el espacio será la alternativa más asequible para la computación vinculada a la inteligencia artificial.

De acuerdo con el Financial Times, la operación de fusión asigna a xAI una valoración de 250.000 millones de dólares (211.265 millones de euros), lo que eleva el valor conjunto de la compañía resultante a 1,25 billones de dólares (1,05 billones de euros). SpaceX había sido recientemente valorada en 800.000 millones de dólares (676.050 millones de euros) tras una venta secundaria de acciones, mientras que la empresa dedicada a IA tenía antes una valuación de 230.000 millones de dólares (134.365 millones de euros). El medio británico reportó que este conglomerado tecnológico resultante agrupará sectores de IA, exploración espacial, telecomunicaciones, internet vía satélite y redes sociales bajo el control del empresario sudafricano.

Elon Musk considera que la fusión tiene el objetivo de crear "el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella", abarcando desde el desarrollo y lanzamiento de cohetes y servicios de internet espacial con Starlink, hasta tecnologías de IA avanzadas y plataformas sociales como X. Según publicó Financial Times, el conglomerado aspira a liderar tanto la infraestructura necesaria para el funcionamiento de inteligencia artificial a gran escala como los sistemas de comunicación global directa a dispositivos móviles. Para Musk, los centros de datos terrestres actuales presentan limitaciones energéticas y ambientales, por lo que la computación basada en el entorno espacial ofrece la vía para atender la demanda creciente de procesamiento asociado a la IA sin sobrecargar infraestructuras en la superficie del planeta.

Las fuentes consultadas por Financial Times indicaron que la reestructuración asignará a los inversores de xAI acciones de SpaceX en un tipo de cambio de alrededor de siete a uno, situando el precio de los títulos fusionados en 527 dólares por acción, según lo comunicado a los inversores por el director financiero de SpaceX, Bret Johnsen. Esta conversión refleja el alineamiento de intereses y la apuesta estratégica en el conglomerado unificado.

El medio británico detalló que la unificación de ambas compañías no cotizadas de Musk facilita la concreción de un plan de salida a Bolsa, el cual podría ejecutarse tan pronto como este mes de junio. De materializarse, la operación supondría la mayor Oferta Pública de Venta de la historia, con la expectativa de recaudar hasta 50.000 millones de dólares (41.920 millones de euros) y una valoración de la entidad resultante de cerca de 1,5 billones de dólares.

El historial reciente de Musk muestra también movimientos internos relevantes. En marzo de 2025, vendió la plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter, a xAI, integrando una herramienta de información en tiempo real y defensa de la libertad de expresión dentro del ecosistema de sus compañías, según consignó Financial Times.

En el análisis de las motivaciones, Financial Times subrayó que la visión de Musk contempla que los mecanismos tradicionales de generación y refrigeración de datos quedan limitados ante el crecimiento de la industria de la IA, lo que impulsa la experimentación con infraestructuras orbitando la Tierra como solución a corto y medio plazo. Esta integración, explicada por el propio Musk, permitirá coordinar más eficazmente el desarrollo de nuevas tecnologías, servicios y aplicaciones, desde el lanzamiento de satélites hasta plataformas digitales de alcance global.

La cuantía de las operaciones y el alcance de la nueva corporación apuntan, según publicó el Financial Times, a la constitución de uno de los conglomerados tecnológicos más extensos y diversificados a nivel mundial, con potencial para transformar de forma conjunta sectores como la inteligencia artificial, la carrera espacial, las telecomunicaciones directas y el acceso a la información digital.

La nueva disposición societaria de Elon Musk, con la absorción de xAI por SpaceX y los movimientos posteriores en sus filiales y plataformas, evoluciona hacia una conglomeración integral de tecnología e innovación de inteligencia artificial y espacio, abriendo la puerta a inversiones récord y cambios en la organización y explotación de recursos energéticos y de procesamiento a escala planetaria y extraterrestre.