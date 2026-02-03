Page valora el trabajo del Albacete y aplaude la "aventura apasionante" de esta temporada en Copa

“Siempre recordaremos esta Copa del Rey”. Con estas palabras difundidas a través de la red social X y reproducidas por Europa Press, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, expresó la satisfacción y el reconocimiento institucional al desempeño del Albacete Balompié en la edición 2023-2024 de la Copa del Rey MAPFRE. La afirmación cobra mayor relevancia después del duelo disputado este martes en el estadio Carlos Belmonte, donde el conjunto manchego fue eliminado tras enfrentarse al FC Barcelona con un marcador de 1-2, en lo que muchos seguidores calificaron como una de las actuaciones más memorables de la temporada para el club.

El jefe del Ejecutivo regional subrayó la experiencia vivida por la afición y los jugadores del Albacete durante este certamen. Según informó Europa Press, García-Page destacó el nivel de entrega mostrado por el equipo a lo largo del torneo y la forma en que lograron ilusionar a una comunidad entera. En el mensaje dirigido a los jugadores y al cuerpo técnico, el presidente autonómico reconoció el impacto emocional generado por la actuación del conjunto manchego y enfatizó el sentido de identificación y orgullo que despertó en la afición regional.

Durante la presente edición de la Copa, el Albacete Balompié avanzó distintas rondas que condujeron al equipo a protagonizar jornadas de alto nivel competitivo, congregando a seguidores locales y atrayendo la atención nacional en cada partido. El encuentro frente al FC Barcelona, efectuado en el estadio manchego, representó uno de los eventos deportivos de mayor difusión en la región, según detalló Europa Press, debido al prestigio del rival y a la expectación generada en vísperas del choque.

En la semifinal, el partido se resolvió con el triunfo del conjunto catalán por dos goles contra uno, lo que determinó la salida del Albacete de la competencia. A pesar del resultado adverso, la reacción institucional y social se centró en los valores exhibidos por el club: la perseverancia, el esfuerzo colectivo y la capacidad de superar adversidades en el campo.

El mensaje institucional distribuido por García-Page, reproducido por Europa Press, incluyó expresiones en las que subrayó el acompañamiento emocional y el respaldo incondicional de la comunidad castellanomanchega hacia el equipo: “Habéis protagonizado una aventura apasionante. Nos habéis emocionado y hemos vibrado con vosotros. Sentimos verdadero orgullo”, afirmó el presidente regional en su declaración.

El paso del Albacete por la competición generó un amplio seguimiento en la prensa local y nacional, que situó al club dentro de los principales relatos deportivos de la temporada. Europa Press consignó cómo el apoyo institucional del gobierno regional se manifestó en mensajes públicos y gestos de aliento dirigidos tanto a los jugadores como a la afición.

El carácter de “aventura apasionante”, tal y como lo definió García-Page, describió la secuencia de partidos en la que el equipo manchego consiguió superar eliminatorias previas ante rivales de diferentes categorías, lo cual fortaleció el sentimiento de pertenencia e identificación de la comarca con su equipo representativo.

Sobre el balance final, la valoración transmitida desde la presidencia autonómica dejó constancia del impacto positivo que la trayectoria del Albacete tuvo sobre la proyección del deporte regional y la cohesión social. Según Europa Press, el recuerdo de esta edición de la Copa del Rey ocupa ya un espacio destacado en la memoria colectiva local, y las palabras de García-Page cierran un episodio deportivo que, más allá de la eliminación, revitalizó el entusiasmo por el fútbol en Castilla-La Mancha.