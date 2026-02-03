Newey: "El AMR26 de Australia será muy diferente al que se vio en Barcelona"

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- Adrian Newey, ingeniero jefe de Aston Martin, aseguró que el AMR26 que correrá en el Gran Premio de Australia, primera cita de la temporada que tendrá lugar entre el 6 y 8 de marzo, será muy diferente al que se vio en Barcelona durante los test de la semana pasada.

"El AMR26 que de Australia será muy diferente al que se vio en Barcelona, y el coche con el que acabemos la temporada en Abu Dabi también será muy distinto al del inicio. Es muy importante mantener una mente abierta durante toda la temporada", expresó el ingeniero en una extensa entrevista publicada por Aston Martin.

"Hemos priorizado los fundamentos y el potencial de desarrollo, para poder evolucionar alerones, carrocería y otros elementos durante la temporada", añadió el británico Newey, que creó en Red Bull el RB19, el coche más dominante de la historia, que ganó 21 de las 22 carreras del calendario en 2023.

Durante los test de Barcelona, el AMR26 impresionó por su diseño radical en cuanto a la anchura y grosor del morro, suspensiones, la entrada del pontón y cubierta del motor, a lo que Newey evitó calificar su creación como "agresiva".

"Nunca considero mis diseños agresivos. Simplemente sigo la dirección que creemos correcta. Puede interpretarse como agresiva porque hay elementos que no se han hecho antes, pero no lo sé", apuntó.

"Con un reglamento completamente nuevo, nadie sabe cuál es la interpretación correcta. Hemos elegido un camino y el tiempo dirá si es el adecuado", completó el ingeniero que viajará a Baréin para los segundos test de la temporada que tendrán lugar del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20.

Con el cambio de legislación en 2026, Aston Martin espera mejorar los resultados de los cinco años en los que ha estado en Fórmula Uno al contar con una nueva fábrica ya estrenada, que incluye un túnel de viento de última generación y con un bicampeón del mundo como el español Fernando Alonso.

Otro de los objetivos centrales del proyecto es mejorar la manejabilidad. "Los coches de la anterior generación eran difíciles de conducir, y el Aston Martin fue un ejemplo claro. Ahora queremos que Lance Stroll y Fernando Alonso puedan extraer un rendimiento alto de forma consistente", confesó el británico que reconoció los problemas con el túnel de viento, que no estuvo plenamente operativo hasta abril, lo que obligó a trabajar con retraso frente a sus rivales.

"Empezamos unos cuatro meses por detrás y eso comprimió mucho el ciclo de diseño. El coche se terminó prácticamente a última hora, por eso llegamos tan justos a Barcelona", reconoció.