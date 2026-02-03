Marc Márquez (Ducati) empieza fuerte y domina el primer día de test en Sepang

El piloto español Marc Márquez (Ducati) volvió este martes a la acción y lo hizo como cuando puso fin antes de lo previsto su temporada 2025, dominando la primera jornada del test de la categoría de MotoGP que se está llevando a cabo hasta el jueves en el circuito de Sepang (Malasia).

El nueve veces campeón del mundo no se subía a la Desmosedici de la marca italiana de forma oficial desde que tuviese que abandonar el pasado mes de octubre el Gran Premio de Indonesia, ya con el título bajo el brazo, y retornó más de cien días después con el mismo dominio.

La primera toma de contacto con el asfalto de Sepang también tuvo el apellido Márquez. Álex, actual subcampeón del mundo, fue el más veloz por la mañana con la Ducati de fábrica del Gresini Racing con un mejor giro de 1:57.487 que mejoraría horas después el mayor de los dos hermanos catalanes.

Marc Márquez demostró que su última lesión ya ha quedado atrás y acabó el día con el mejor tiempo del test, rozando ya bajar del 1:57. Una mejor vuelta de 1:57.018 con el que superó al italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) que se quedó a 252 milésimas y al también español Maverick Viñales, la mejor KTM, a 277.

Álex Márquez no pudo mejorar su registro del primer entrenamiento, pero fue el único que no mejoró en el segundo, con un crono por encima del 1:58, mientras que el compañero de su hermano, el italiano Francesco Bagnaia, terminó a más de siete décimas del actual campeón por la tarde.

El italiano Marco Bezzecchi colocó a la Aprilia en el 'Top 4' con 1:57.524 y las KTM oficiales no estuvieron en los puestos delanteros, con el murciano Pedro Acosta por encima incluso del 1:59 en la segunda sesión. Mejores sensaciones dio Honda, que tras dominar el 'shakedown' con el probador Aleix Espargaró, vio como el italiano Luca Marini y el español Joan Mir se colocaban quinto y sexto respectivamente en la segunda tanda a algo más de medio segundo de Marc Márquez.

Por última, Yamaha tuvo la mala noticia del adiós del francés Fabio Quartararo. El piloto de Niza se cayó en la curva 5 y aunque evitó alguna fractura y regresó y acabó el trabajo en pista, decidió poner fin a su participación en el test por dolor en un dedo y rasguños en el brazo y para centrarse en su recuperación.