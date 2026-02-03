Los dueños de Mayoral afloran una participación del 3,29% en HBX a través de Indumenta Pueri por 63 millones

La familia Domínguez de la Maza, propietaria de la firma de ropa Mayoral, ha afianzado su presencia en HBX Group comprando cerca de 8,1 millones de acciones a través de Indumenta Pueri, posición que se detalla en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según informó el medio fuente, el valor de esta inversión alcanza los 63 millones de euros al precio de mercado actual, lo que representa una participación del 3,297% en la tecnológica centrada en servicios de viajes y sitúa a Indumenta Pueri entre los principales accionistas minoritarios de la compañía, superando a Milliumm Group, que posee un 1,19% de las acciones, pero por debajo de Fidelity Funds Sicav y Fidelity International Limited, con un 4,99% y un 6,90% respectivamente.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, la mayor parte de la presencia accionarial de Indumenta Pueri en HBX Group se ejerce mediante derechos de voto a través de instrumentos financieros. Con esta operación, la sociedad familiar toma un papel relevante en la estructura de accionistas minoritarios de la empresa justo un año después de su salida a Bolsa. El próximo 13 de febrero, HBX Group cumplirá su primer aniversario en el parqué bursátil, un periodo en el que la acción ha registrado una caída superior al 29% respecto a su precio inicial de salida, que fue de 11 euros por título.

Según detalló el medio fuente, en este contexto bursátil, la empresa comunicó sus resultados correspondientes al primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026, en el que obtuvo unos ingresos de 170 millones de euros. Este dato representa un incremento del 5% en moneda constante y del 1% en términos reportados en comparación con el mismo tramo del año anterior. De cara al futuro inmediato, HBX mantiene previsiones de crecimiento que sitúan el aumento de los ingresos entre el 2% y el 7%, rango que también aplica al Ebitda ajustado.

El medio fuente consignó que, entre las decisiones recientes de la compañía, destaca la puesta en marcha de un programa de recompra de acciones por 100 millones de euros, anunciado a inicios del año en curso. Esta medida busca optimizar la estructura de capital y aumentar el valor para los accionistas, junto con el compromiso de la empresa de comenzar el pago de dividendos en el ejercicio fiscal 2026. El grupo ha expresado su intención de repartir el 20% del beneficio ajustado en forma de dividendos, "en línea con las prioridades de asignación de capital del grupo".

De acuerdo con la información proporcionada, la próxima junta general ordinaria de accionistas de HBX se celebrará el 12 de febrero. En esta reunión, los accionistas tendrán la oportunidad de votar sobre la elección como consejero de Carlos Muñoz, cofundador de la empresa, quien se encuentra desempeñando actualmente funciones como asesor sénior y anteriormente ocupó el puesto de director comercial.

La inversión de Indumenta Pueri en HBX Group, según las cifras publicadas, se produce en un escenario donde la cotización ha sufrido un descenso notable desde su debut, lo que también ha influido en la valoración de paquetes accionariales relevantes. La presencia de la sociedad familiar refuerza el abanico de inversores de referencia en la compañía y coincide con una etapa de consolidación y anuncios estratégicos en el seno del grupo, que ha puesto el foco tanto en el crecimiento de los ingresos como en la remuneración al accionista y la gestión dinámica de su capital.

La entrada de Indumenta Pueri en el accionariado, según la fuente original, transforma el mapa de los inversores minoritarios en HBX y se integra en las dinámicas habituales de las sociedades familiares españolas, que han mostrado interés por diversificar sus operaciones hacia sectores con alto potencial de expansión. La operación también refleja los movimientos dentro del sector tecnológico especializado en servicios de viaje, donde la competencia y las expectativas de desarrollo continúan marcando el ritmo de las decisiones estratégicas de sus actores.