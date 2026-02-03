LG lleva su nueva gama de pantallas de gran tamaño LG MAGNIT y E-Paper a ISE 2026 para adaptarse a las necesidades B2B

La compañía surcoreana ha destacado en la feria Integrated Systems Europe (ISE) 2026, celebrada en Barcelona, con una puesta en escena centrada en la interacción visual: los visitantes han podido apreciar una cascada interactiva en el stand de LG, compuesta por una torre LED de tres lados combinada con pantallas LED Transparent Mesh. Estas pantallas, con píxeles ultrafinos de 4,2 milímetros y capacidad flexible de movimiento, generan una experiencia inmersiva, según publicó el medio que difunde los avances de la multinacional. Dentro del evento, LG ha utilizado este entorno para mostrar las innovaciones que prepara para los sectores corporativo, comercial y hotelero.

De acuerdo con la información difundida, la firma surcoreana ha presentado la última generación de sus pantallas Micro LED LG MAGNIT, pensadas para adaptarse a necesidades profesionales y de entretenimiento en entornos como auditorios, salas de conferencias, estudios televisivos y salas de control. El medio detalló que estas pantallas ofrecen elevada calidad de imagen y alto brillo, junto con un sistema de instalación simplificado y opciones de mantenimiento más accesibles. Entre las novedades técnicas incluidas, se encuentra la tecnología LTD (Line-to-Dot), que aísla posibles fallos de píxeles y limita la propagación del defecto a una línea completa, característica relevante para garantizar la continuidad en la visualización.

Este modelo incorpora, además, la plataforma de gestión LG ConnectedCare. Mediante esta solución, los usuarios pueden monitorizar y gestionar cada pantalla desde una plataforma centralizada, anticipando y resolviendo incidencias con mayor rapidez debido a la identificación directa de fallos hasta el nivel de píxel individual. Según informó el medio, la instalación se ha optimizado respecto a versiones anteriores, ya que ahora se basa en un sistema de acceso frontal, lo que elimina la necesidad de manipular los módulos por la parte trasera. El ensamblaje aprovecha componentes básicos o cabinets LED con conexión directa, lo que facilita la creación de configuraciones escalables y perfiles más delgados. Es posible, además, instalar el sistema usando cables de fibra óptica y mantener la distancia entre pantallas LED y controladores hasta 10 kilómetros.

En lo que respecta a calidad de imagen, las nuevas pantallas presentan un revestimiento negro en la parte frontal que refuerza la profundidad del negro y el contraste, a diferencia de lo que ofrecen las pantallas LED convencionales. Esto maximiza la precisión del color y la uniformidad en ambientes exigentes. La empresa destacó en ISE su experiencia de dos décadas en España atendiendo al sector profesional, una trayectoria que respalda sus lanzamientos recientes.

El medio también reportó el debut de la pantalla LG E-Paper, concebida para cartelería digital y contextos de mínimo consumo eléctrico. Esta pantalla ultrafina, con un grosor máximo de 17,8 milímetros y reduciéndose a 8,6 milímetros en los puntos más delgados, emplea un sistema en el cual partículas de color cargadas eléctricamente se movilizan y estabilizan según el campo aplicado. Dicho método disminuye radicalmente el consumo, posibilitando la visualización de imágenes estáticas sin requerir un suministro eléctrico continuo. Con solo 3 kilogramos de peso, la pantalla se postula como una solución viable para señalización flexible y movilizable, además de ofrecer gamas cromáticas más amplias y texturas que simulan el papel tradicional.

La presencia de LG en la feria abarcó una muestra de soluciones especializadas adaptadas a sectores concretos, indica la cobertura de la exhibición. Se mostró una oferta de pantallas y sistemas tanto para áreas comunes de hoteles como para habitaciones, en ambos casos aportando funciones orientadas a la seguridad, como el borrado automático de datos en los dispositivos. Para la seguridad y gestión de pantallas en entornos críticos, se expuso el sistema LG Shield, estructura de protección multicapa que actúa desde el sistema operativo hasta las aplicaciones para contener riesgos de ciberataques y fugas de información.

En el ámbito colaborativo y educativo, la marca mostró la pizarra digital LG CreateBoard, equipada con inteligencia artificial para habilitar nuevas metodologías de enseñanza. Igualmente se preparó una zona de autoservicio destinada a sectores comerciales, donde destacan pantallas de alto brillo y antidecoloración, adecuadas para su exposición directa a la luz solar. Los visitantes de ISE pudieron probar, en el entorno creado por LG, productos como quioscos interactivos, la pantalla OLED transparente o modelos StandbyME, así como diversas alternativas de E-Paper, todo ello integrado para simular escenarios realistas de entornos comerciales y cultura coreana.

Otro aspecto mencionado por el medio fue la integración de soluciones de software sobre la plataforma LG Business Cloud, pensada para centralizar la administración y operación de pantallas profesionales, adaptándose a los distintos requisitos del sector empresarial. Este ecosistema abarca, además de LG ConnectedCare, la herramienta LG SuperSign, que permite generar y distribuir contenidos de video e imagen, incluso recurriendo a inteligencia artificial para facilitar la creación de materiales para campañas de marketing visual.

Por otra parte, destacó la solución LG SoundCast, que usa altavoces integrados en paneles para emitir ondas ultrasónicas indetectables por el oído humano. Ante la presencia de un cliente cuyo teléfono inteligente capta esta señal, el sistema activa la aplicación del usuario y despliega información específica, incluyendo ofertas, sobre los artículos cercanos. Esta tecnología también habilita la identificación inmediata de pedidos, agilizando la recogida y gestión por parte del personal de tienda.

En el desarrollo puesto en marcha durante la feria celebrada en Barcelona, LG ha buscado ofrecer una visión integrada de ecosistemas digitales creados para sectores como hoteles, comercios, entornos colaborativos y áreas de autoservicio, como reflejó el medio que reportó el evento. La principal apuesta de la marca reside en la combinación de hardware y software en soluciones orientadas a entornos profesionales que demandan fiabilidad, seguridad y flexibilidad en la gestión de la información visual.