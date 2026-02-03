La Fiscalía de París registra la oficinas de X en Francia y cita a Elon Musk a declarar el 20 de abril

Las citaciones para el propietario de X, Elon Musk, y la consejera delegada Linda Yaccarino se fijaron para el 20 de abril, además de que empleados de la compañía también fueron llamados a testificar durante la misma semana, como parte de una investigación judicial en Francia por delitos informáticos graves, manipulación algorítmica y creación de imágenes sexuales falsas. Según informó la Fiscalía de París, esta actuación legal integra a la unidad de ciberdelitos de la policía gala y a Europol, en el marco de un proceso que inició en enero de 2025 por denuncias sobre el funcionamiento de la red social.

El medio detalló que la unidad de delitos informáticos de la Fiscalía parisina, junto con @CyberGEND y Europol, llevó a cabo un registro en las oficinas de X –antes Twitter–, como parte de la investigación relacionada con presuntos delitos en la plataforma digital. Según publicó la Fiscalía de París a través de su cuenta oficial en X, la operación se encuadra en una serie de diligencias motivadas por distintas denuncias interpuestas desde enero.

Según reportó la Fiscalía, la investigación se originó tras recibir denuncias el 12 de enero del año pasado sobre una posible manipulación del algoritmo de la red social, que presuntamente favorecía determinados contenidos. Las indagaciones posteriores permitieron detectar más irregularidades vinculadas al funcionamiento de Grok, el asistente de inteligencia artificial integrado en X, que habría facilitado la difusión de desinformación, contenidos negacionistas y la generación de “deepfakes” sexuales sin consentimiento.

La Comisión Europea, tal como publicó la Fiscalía parisina, comunicó recientemente el inicio de una investigación formal adicional a X debido a la creación y distribución de imágenes sexuales generadas por inteligencia artificial mediante la función Grok y a otros contenidos que podrían contravenir la legislación europea en materia digital, concretamente la ley de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía de París centra su investigación penal en varios posibles delitos graves: complicidad en la posesión y difusión organizada de imágenes pornográficas de menores, ataques a la imagen personal mediante “deepfakes” sexuales, crímenes contra la humanidad mediante actos de negacionismo, así como extracción y manipulación fraudulenta de datos en sistemas automatizados de información, y la gestión ilícita de una plataforma digital dentro de una estructura organizada.

Las autoridades francesas puntualizaron que las citaciones directas incluyeron al propietario y a la máxima responsable ejecutiva de X, mientras que el llamado a los empleados de la red social se orienta a la recopilación de testimonios, “en calidad de testigos”, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.

La Fiscalía también informó que las conductas bajo investigación incluyen la puesta a disposición deliberada de imágenes ilícitas y la administración de la plataforma a sabiendas de su carácter ilegal, todo ello llevado a cabo presuntamente por estructuras en banda organizada.

Según destacó la propia Fiscalía parisina y recogió X a través de un comunicado en su web, la presencia de Europol refleja la escala europea del caso y subraya la repercusión transnacional de los delitos bajo sospecha. La implicación de la policía francesa y de unidades especializadas responde al carácter tecnológico y organizado de las acciones denunciadas.

Tal como consignó la Fiscalía, Bruselas mantiene abierta su indagación sobre X y el asistente Grok, focalizando sus pesquisas en la creación y distribución de contenido sexual fabricado con inteligencia artificial, cuya circulación se habría producido sin el consentimiento de las personas afectadas y, en algunos casos, incumpliendo regulaciones esenciales de protección de menores.

Por último, además de los presuntos delitos de manipulación informática y generación de contenidos ilícitos por inteligencia artificial, la investigación también aborda la posible administración fraudulenta de la red social y la extracción ilícita de datos personales, en el contexto de actuaciones consideradas de gravedad por las autoridades europeas y francesas.