La farmacéutica Merck (MSD) ganó 15.446 millones de euros en 2025, un 6,6% más

El total de costos operativos reportado por Merck en 2025, que incluye actividades, ventas, administración e investigación y desarrollo, alcanzó los 37.183 millones de euros (43.944 millones de dólares), lo que supone un descenso del 0,7% respecto al año previo. Sobre ese descenso en los gastos, la compañía logró aumentar su beneficio neto atribuido a 15.446 millones de euros (18.254 millones de dólares), lo que representa una subida del 6,6% comparado con el ejercicio anterior, según informó este martes.

El medio reportó que los ingresos de la farmacéutica Merck, también conocida fuera de Estados Unidos y Canadá como MSD, sumaron 55.009 millones de euros (65.011 millones de dólares) durante el año, lo que refleja un avance del 1,3%. Analizando por divisiones, el área médica generó 49.197 millones de euros (58.142 millones de dólares), con un incremento del 1,3%. Por su parte, la división veterinaria aportó 5.376 millones de euros (6.354 millones de dólares), lo que constituye una mejora del 8,1%. Otras fuentes de ingreso representaron 435,8 millones de euros (515 millones de dólares).

En el cuarto trimestre de 2025, las ganancias netas de Merck se situaron en 2.507 millones de euros (2.963 millones de dólares), lo que supone una disminución del 20,8% en relación al último trimestre del año anterior. Durante esos tres meses, la facturación alcanzó los 13.877 millones de euros (16.400 millones de dólares), lo que se traduce en un crecimiento del 5%.

El director ejecutivo y presidente de la compañía, Robert Davis, destacó que la evolución del negocio se apoyó especialmente en el comportamiento positivo de la cartera de medicamentos oncológicos, como Keytruda, así como en los resultados de nuevos lanzamientos en las áreas cardiometabólica y respiratoria. Davis también mencionó la contribución significativa de las vacunas y del segmento de productos veterinarios, además de resaltar la innovación como uno de los factores centrales del desempeño general, según recogió el medio.

Respecto a las previsiones para 2026, Merck estima que sus ingresos totales se ubicarán entre los 55.423 y 56.692 millones de euros (65.500 y 67.000 millones de dólares). Para el ejercicio siguiente, la empresa proyecta que sus beneficios por acción estarán entre 4,23 y 4,36 euros (5 y 5,15 dólares). Esas previsiones consideran un efecto único de 3,09 euros (3,65 dólares) relacionado con la adquisición de la compañía Cidara, una operación cerrada por 7.785 millones de euros (9.200 millones de dólares), informó la empresa.

Tal como detalló el medio, los resultados financieros correspondientes a 2025 se vieron impulsados por la fortaleza del portafolio de medicamentos oncológicos de Merck, así como por el aporte de los nuevos productos lanzados en los mercados cardiometabólico y respiratorio, un repunte en vacunas y la consolidación de la rama veterinaria. De acuerdo con lo señalado por la empresa, la diversificación y la innovación se encuentran entre los principales motores de crecimiento, además del control de gastos observado durante el periodo.

Entre los aspectos adicionales, la información confirmada por el medio subraya que la empresa sumó ingresos de otras líneas de negocio por 435,8 millones de euros (515 millones de dólares), ampliando las fuentes que componen la cifra total reportada. Además, la evolución positiva de las ventas se logró a pesar de la ligera reducción en los gastos asociados a las operaciones, lo que reforzó el resultado final de la compañía.

Merck, identificada internacionalmente como MSD, da continuidad así a su estrategia de expansión y consolidación, integrando innovaciones científicas recientes mediante compras y desarrollos propios, y anticipando el impacto financiero de sus operaciones y adquisiciones de cara al año próximo.