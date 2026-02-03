Agencias

La farmacéutica estadounidense Pfizer ganó 6.586 millones de euros en 2025, un 3,2% menos

El laboratorio reportó una reducción de utilidades tras afrontar elevados gastos en investigación, licencias y la desinversión de Haleon, aunque su director ejecutivo destacó que la compañía se mantiene firme y proyecta crecimiento para el año siguiente

Las partidas destinadas a investigación y desarrollo relacionadas con acuerdos de licencias y la desinversión de activos como Haleon influyeron negativamente en las cuentas anuales del laboratorio estadounidense Pfizer. Según publicó la agencia Europa Press, la farmacéutica cerró el año 2025 con un beneficio neto atribuido de 6.586 millones de euros, lo que implica una disminución del 3,2% en comparación con el resultado alcanzado en el ejercicio previo.

El medio detalló que los ingresos totales del grupo durante ese periodo se cifraron en 62.579 millones de dólares (53.033 millones de euros), lo que representa un descenso interanual del 1,6%. La facturación procedente de la venta de productos alcanzó los 51.663 millones de dólares (43.782 millones de euros), una caída del 4%. Por otro lado, las cifras correspondientes a los ingresos por asociaciones aumentaron hasta 9.266 millones de dólares (7.853 millones de euros), un 10,5% más, y las cantidades obtenidas por 'royalties' sumaron 1.650 millones de dólares (1.398 millones de euros), un incremento del 16%.

El balance de la compañía registró un impacto adverso de 1.350 millones de dólares (1.144 millones de euros) en concepto de gastos vinculados a un acuerdo de licencia con 3SBio y otro de 150 millones de dólares (127,1 millones de euros) por un pacto similar con YaoPharma, de acuerdo con Europa Press. Los costes combinados de producción, marketing, administración e investigación y desarrollo, entre otros, ascendieron a 55.059 millones de dólares (46.660 millones de euros). Esta cifra supuso un ligero retroceso del 1% respecto al ejercicio precedente.

Durante el cuarto trimestre de 2025, los resultados de Pfizer mostraron un contraste acentuado: la empresa anotó unas pérdidas de 1.648 millones de dólares (1.397 millones de euros), en comparación con las ganancias de 410 millones de dólares (347,5 millones de euros) registradas en el mismo periodo de 2024. Los ingresos trimestrales bajaron un 1,2%, hasta situarse en 17.557 millones de dólares (14.879 millones de euros). Europa Press consignó que el laboratorio atribuyó parte de estos números negativos a un impacto neto desfavorable de aproximadamente 2.200 millones de dólares (1.864 millones de euros), resultado de deterioros de activos, menores retornos de inversiones, la desinversión de Haleon y el gasto asociado a planes de jubilación y pensiones.

El presidente y consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, manifestó que "con una excelente ejecución en 2025, obtuvimos unos sólidos resultados financieros y reforzamos las bases de Pfizer para el crecimiento futuro", de acuerdo con declaraciones recogidas por Europa Press. En cuanto a la perspectiva para 2026, la farmacéutica estima que sus ingresos anuales se situarán en un rango entre 59.500 y 62.500 millones de dólares (50.424 y 52.966 millones de euros). Además, prevé que los beneficios por acción diluidos ajustados se ubiquen entre 2,80 y 3 dólares (2,37 y 2,54 euros).

La información divulgada por Europa Press refleja que, a pesar de la caída en las utilidades y determinados indicadores financieros negativos, la compañía destaca el fortalecimiento de su plataforma para proyectos futuros y la consolidación de su estructura financiera, en un contexto marcado por altos gastos en investigación y mayores desembolsos en licencias. El impacto de la venta de la participación en Haleon y los retos asociados al rendimiento de las inversiones también figuraron entre los elementos relevantes para la evolución de las cuentas anuales de la multinacional del sector farmacéutico.

