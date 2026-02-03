Gloria Camila, sus primeras palabras tras el encuentro con Manuel Cortés

Cuando periodistas le preguntaron sobre unas aparentes fotografías que se publicarían mostrando una discusión con Álvaro García tras su viaje a Venecia, Gloria Camila Ortega aseguró que no tenía conocimiento de esas imágenes y pidió respeto para su vida privada. De acuerdo con lo publicado por la prensa, la joven rechazó responder sobre la naturaleza de su relación con Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, con quien fue vista horas antes en su domicilio, lo que motivó rumores sobre un posible acercamiento entre ambos.

El medio que relató los hechos señaló que Gloria Camila ofreció sus primeras declaraciones a los medios poco tiempo después del encuentro con Manuel Cortés. Aprovechando una salida nocturna de su domicilio, la hija de Ortega Cano se encontró con reporteros, quienes insistentemente trataron de confirmar si había cambio en la relación con Manuel tras el encuentro reciente.

Según consignó el medio, Gloria Camila adoptó una actitud distendida ante los periodistas, pero insistió en su decisión de no hablar sobre el tema. La joven comentó: “Chicos lo siento, es que no voy a decir nada”, eludiendo revelar detalles sobre el motivo de la visita de Manuel Cortés a su casa. Frente al incremento de preguntas relativas a la reacción de Álvaro García —pareja sentimental de Gloria Camila, con quien recientemente protagonizó una reconciliación—, ella se mantuvo firme en su postura de no responder y manifestó: “Chicos ya, por favor, mañana trabajo”, buscando cerrar el tema.

El reportaje recogió también la reacción de Gloria Camila al ser consultada sobre la publicación de unas imágenes en las que ella y Álvaro García aparecerían discutiendo en la vía pública, después de lo que se describió como un viaje idílico a Venecia. La hija del torero Ortega Cano reiteró su desconocimiento acerca de esas fotos y dijo textualmente: “Es que no sé ni qué fotos son ni nada, no lo sé. Lo siento chicos”.

Según detalló el medio, los encuentros entre Gloria Camila y Manuel Cortés, así como el supuesto distanciamiento o acercamiento con Álvaro García, han acrecentado el interés de la prensa y la circulación de especulaciones sobre el estado sentimental de la joven. Gloría Camila, sin embargo, evitó dar detalles precisos, manteniendo la incertidumbre ante la insistencia mediática sobre si su relación con Manuel Cortés representa un nuevo capítulo en su vida personal o si su priorización sigue siendo la reconciliación reciente con Álvaro García.

Durante las interacciones descritas, Gloria Camila expuso la dificultad de gestionar la presión mediática sobre aspectos íntimos de su vida, e hizo reiterados llamados a los reporteros para respetar sus espacios personales, subrayando la intención de preservar su privacidad frente al interés público generado por sus relaciones interpersonales, según publicó el medio.