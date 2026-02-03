'ESPN' se hace con los derechos de la Copa de la Reina y la Supercopa Iberdrola para el continente americano

Los aficionados en países como Brasil, México, Estados Unidos y Argentina podrán acceder a la transmisión de los partidos de cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola a partir de esta semana. De acuerdo con un anuncio realizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ESPN ha obtenido los derechos de transmisión para diversas naciones del continente americano de la Copa de la Reina Iberdrola y la Supercopa de España Iberdrola, con vigencia hasta la temporada 2027-2028.

Según informó la RFEF, el ente de gestión de los derechos audiovisuales acordó ceder a ESPN el paquete correspondiente a la Copa de la Reina para las temporadas 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028. Este acuerdo también cubre la Supercopa para las temporadas 2026-2027 y 2027-2028. Los territorios incluidos en esta adjudicación comprenden Estados Unidos, Puerto Rico, Jamaica, Trinidad y Tobago, México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y Brasil, entre otros.

El medio ESPN podrá ofrecer cada temporada once partidos de la Copa de la Reina Iberdrola en las regiones mencionadas. Según detalló la RFEF, este paquete abarca dos partidos de la tercera ronda, dos encuentros de octavos de final, cuatro partidos de cuartos de final, los cuatro enfrentamientos de semifinales y la final. En cuanto a la Supercopa de España Iberdrola, se transmitirán los tres encuentros más destacados por temporada.

Tal como reportó la RFEF, la transmisión de estos enfrentamientos relevantes podrá realizarse tanto a través de la señal regular de ESPN como de la plataforma Disney+, ampliando así el acceso a múltiples dispositivos y formatos digitales. La entidad también subrayó que el inicio de las retransmisiones está programado para la presente semana, con el partido entre Atlético de Madrid y Athletic Club previsto para el miércoles y el encuentro entre Real Madrid y FC Barcelona programado para el jueves.

El organismo recalcó que "este acuerdo refuerza el compromiso de la RFEF con el fútbol femenino y permite dar los primeros pasos en búsqueda del crecimiento internacional". Esta declaración, recogida por la RFEF, refleja la intención de potenciar la visibilidad de las principales competiciones de clubes femeninos de España fuera de Europa.

De acuerdo con la información oficial difundida por la RFEF, la alianza contempla la presencia de encuentros en países ubicados en América del Norte, el Caribe y Sudamérica, lo que representa un avance considerable en la difusión internacional del fútbol femenino español. ESPN y Disney+ funcionarán como las plataformas principales para el acceso a estos torneos en la región, lo que incrementa la exposición del deporte y expande la audiencia potencial más allá del mercado europeo.

La Copa de la Reina Iberdrola y la Supercopa de España Iberdrola se posicionan como dos torneos de referencia dentro del calendario femenino español. Según publicó la RFEF, la inclusión de equipos como Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Madrid y FC Barcelona en los enfrentamientos de esta fase de cuartos de final supone un atractivo considerable para espectadores y seguidores de la disciplina.

El acuerdo de derechos anunciado por la RFEF delimita con precisión los mercados territoriales y los partidos disponibles para transmisión, lo que asegura la exclusividad de ESPN en una amplia variedad de países americanos hasta 2028. Esta estrategia busca fortalecer el vínculo del público internacional con el fútbol femenino de clubes en España y responde a una tendencia global de crecimiento e interés en esta disciplina.