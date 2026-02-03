Ernesto de Hannover saca una vez más su peor versión cuando le preguntan por Claudia Stilianopoulos

Fuentes cercanas a la artista Claudia Stilianopoulos han sido claras al hablar públicamente sobre su relación con Ernesto de Hannover, en contraste con la reacción del aristócrata alemán, quien evita a toda costa referirse al vínculo personal que los une. En el más reciente episodio recogido por los medios, Ernesto enfrentó a la prensa exhibiendo gestos de irritación y rechazo cuando se le consultó sobre la amistad con Stilianopoulos, evitando cualquier tipo de respuesta acerca de cómo es su relación actual con la ex pareja.

Según informó el medio que difundió el episodio, Ernesto de Hannover protagonizó una escena tensa al verse abordado por un reportero que mencionó directamente a Claudia Stilianopoulos. La actitud del aristócrata no pasó inadvertida: sus respuestas se limitaron a gritos y a intentar retirar el micrófono del periodista, sin conceder declaración alguna sobre los rumores ni aclarar lo que existe entre ambos. De acuerdo con la información difundida, Ernesto terminó abruptamente la interacción penetrando en su domicilio y negándose a continuar la conversación vinculada a temas privados.

Tal como publicó el medio de origen, este comportamiento resulta reiterativo en la relación de Ernesto con los representantes de la prensa. La relación del príncipe alemán con los medios de comunicación ha estado caracterizada por múltiples roces a lo largo de los años, muchos de los cuales implicaron situaciones públicas de elevada tensión. Ernesto de Hannover, quien ha sido señalado en diversas ocasiones por su actitud distante, ha cosechado fama por responder de manera áspera ante preguntas sobre asuntos personales y familiares.

El reportero que intentó entrevistar a Ernesto en esta ocasión enfatizó el contraste que existe con la postura asumida por Claudia Stilianopoulos. La hija de Pitita Ridruejo ha confirmado en otras instancias la amistad que la une a Ernesto y no ha ocultado su cercanía, como lo demuestran imágenes recientes de ambos compartiendo tiempo juntos. Pese a ello, Ernesto de Hannover evita confirmar o comentar cualquier aspecto de esa relación cada vez que se le cuestiona públicamente, consolidando así una actitud hermética.

El medio que dio a conocer los hechos añadió que las reacciones de enojo de Ernesto no son un fenómeno aislado. El aristócrata ha protagonizado numerosos desencuentros con medios de comunicación en distintos eventos públicos, a lo largo del tiempo. Los incidentes han variado, incluyendo desde amenazas verbales hasta negativas rotundas a responder preguntas, y son parte de una pauta conocida de su trato con la prensa, especialmente cuando se abordan temas que conciernen a su vida personal.

Durante su trayectoria mediática, la figura de Ernesto de Hannover se ha visto en el ojo público tanto por su pasado como consorte de Carolina de Mónaco como por diversos episodios que han generado controversia asociados a conductas inusuales con periodistas. La reiterada negativa a entablar diálogo sobre cuestiones de índole privada mantiene vigente el interés y la cobertura sobre su relación con figuras públicas cercanas, como Stilianopoulos, así como el enfoque sobre sus recurrentes disputas con reporteros y camarógrafos.

Los analistas de medios consultados por la publicación apuntaron que la actitud de Ernesto contribuye a alimentar la expectación y la especulación en torno a su vida personal, ya que la falta de respuesta directa ante las preguntas refuerza el misterio que él mismo imprime a sus relaciones personales y sociales. A la vez, señalaron que su proceder vuelve más difícil disipar los rumores que habitualmente surgen a raíz de avistamientos y fotografías en compañía de diferentes figuras del entorno público europeo.

En resumen, el episodio más reciente con la prensa revela una pauta de comportamiento que Ernesto de Hannover ha mantenido a lo largo de su historia en los medios, marcada por una disposición hostil y evasiva, sobre todo frente a cuestiones que implican detalles de su vida personal o relaciones con personalidades del mundo artístico y social. Tal como consignó el medio que reportó estos hechos, la relación entre el aristócrata y los medios sigue caracterizándose por una tensa dinámica, en la que el silencio y la confrontación prevalecen sobre cualquier diálogo abierto.