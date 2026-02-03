El Parlamento noruego reafirma su apoyo a la monarquía pese al escándalo entre la princesa heredera y Epstein

Las recientes revelaciones sobre una serie de correos electrónicos entre la princesa heredera Mette-Marit de Noruega y Jeffrey Epstein, así como el proceso judicial en curso contra su hijo mayor, Marius Borg Hoiby, han coincidido con el rechazo parlamentario a una reforma constitucional destinada a abolir la monarquía. Según informó el medio Europa Press, el Parlamento noruego desestimó la propuesta para instaurar una república, optando por conservar la actual estructura de gobierno.

La votación tuvo lugar este martes y resultó en 141 votos a favor de mantener la monarquía, frente a 26 parlamentarios del Partido Socialista y del Partido Rojo que respaldaron el cambio constitucional. El Storting, nombre del Parlamento de Noruega, exige una mayoría de dos tercios para llevar a cabo una modificación de esa magnitud en la Carta Magna. Europa Press detalló que una iniciativa similar se debatió por última vez en junio de 2022, cuando 35 diputados apoyaron la abolición de la monarquía.

Esta iniciativa parlamentaria ha adquirido relevancia debido al contexto en que se produjo, ya que recientemente salieron a la luz nuevos documentos relacionados con la relación entre Mette-Marit y Epstein. El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó más de tres millones de archivos vinculados al caso del empresario estadounidense, entre los que se incluyen conversaciones inéditas con la princesa heredera de Noruega. Según consignó Europa Press, el contenido de estos intercambios ha generado nuevas preguntas sobre la naturaleza de su relación y ha reavivado la discusión pública sobre la familia real.

Paralelamente, el juicio contra Marius Borg Hoiby ha captado la atención mediática. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el hijo de Mette-Marit enfrenta acusaciones graves, entre ellas cuatro presuntas violaciones a diferentes mujeres. En total, el joven está siendo procesado por 38 delitos, que abarcan desde violencia de género contra su expareja, Nora Hakland, hasta amenazas con un cuchillo, quebrantamiento de órdenes de alejamiento y agresiones. Europa Press indicó que entre los cargos figuran la presunta grabación sin consentimiento de los genitales de cuatro mujeres y actos de acoso hacia la Policía, además de vulneraciones a las normas de tráfico.

La situación judicial de Marius Borg Hoiby se agravó luego de que el lunes se ordenara su ingreso en prisión preventiva. El tribunal consideró que existe riesgo de reincidencia después de su detención el pasado fin de semana por un conjunto de conductas que incluyen agresión y amenaza con arma blanca. Según el reporte de Europa Press, las autoridades lo acusan también de acoso a una de sus anteriores parejas y de violaciones de órdenes judiciales restrictivas. Si la justicia lo declara culpable de los cargos más graves, Hoiby podría recibir una pena de hasta diez años de prisión.

El contexto en el que se discutió la proposición para instaurar una república se ha visto dominado por estas polémicas y procesos judiciales que involucran directa o indirectamente a miembros de la familia real, lo que ha reavivado el debate sobre el modelo de Estado. Sin embargo, como subraya Europa Press, la mayoría parlamentaria ratificó su apoyo al actual sistema monárquico, a pesar de los cuestionamientos recientes sobre la institución.

Según informó el medio, la posibilidad de abolir la monarquía en Noruega carece por ahora del respaldo político necesario para prosperar, a pesar del impacto público de los eventos que afectan a figuras de la familia real. La conservación del régimen monárquico respondió a la correlación de fuerzas en la Cámara, que relegó a minoría a quienes proponían una reforma profunda de la estructura del Estado.

Con los votos registrados este martes, Noruega mantiene la monarquía como forma de gobierno, mientras persisten en la escena pública las controversias legales y personales de miembros de la familia real. Europa Press ha detallado que la situación judicial de Marius Borg Hoiby, sumada a las recientes revelaciones sobre la princesa Mette-Marit, ha incrementado la presión mediática sobre la monarquía, aunque sin traducirse en un cambio institucional en el corto plazo.

La relación entre las figuras reales y personas condenadas como Epstein, así como el proceso abierto contra el hijo de la princesa heredera, continuarán siendo objeto de atención pública y parlamentaria, de acuerdo con la cobertura brindada por Europa Press.