El Parlament enviará una misión de observación electoral a las presidenciales de Colombia en junio

La aprobación de un debate monográfico sobre la situación del "ascensor social" en Cataluña se suma a la agenda del Parlament en junio, donde otros asuntos, como una misión especial a Colombia, ocuparán un lugar destacado. Según informó el medio de comunicación, la Cámara catalana enviará una delegación para observar el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, prevista para el próximo mes.

De acuerdo con fuentes parlamentarias citadas por el medio, el equipo que participará en esta misión estará formado por cinco diputados, todos ellos integrantes de la comisión de Unión Europea y Acción Exterior del Parlament. Hasta el momento, no se ha precisado la identidad de los legisladores ni sus respectivas filiaciones políticas. El objetivo principal de esta delegación será supervisar el normal desarrollo del proceso electoral en uno de los comicios más relevantes del país sudamericano.

El medio detalló que la decisión fue adoptada este martes en la Junta Directiva del Parlament, en la misma sesión en la que también se acordó la inclusión de varios temas clave en el pleno ordinario de la próxima semana. Entre los asuntos tratados figura el monográfico sobre la "crisis del ascensor social", propuesto por el grupo Junts y secundado por el liderazgo de Mònica Sales. Según declaraciones trasladadas por las fuentes parlamentarias y recogidas en el citado medio, el objetivo de esta iniciativa radica en analizar la situación de muchas familias catalanas que afrontan dificultades económicas y en la percepción de que sus hijos enfrentarán peores condiciones que las generaciones precedentes.

Además, durante la última reunión se abordó la organización del pleno ordinario que dará inicio el miércoles con la tradicional sesión de control al presidente de la Generalitat y al ejecutivo autonómico. En esta ocasión, Albert Dalmau, conseller de la Presidencia, volverá a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios en sustitución de Salvador Illa, quien permanece de baja médica. Esta circunstancia ha generado reajustes en los turnos de preguntas y los temas que se discutirán en el hemiciclo.

La sesión plenaria también incluirá el debate y la votación de cuatro mociones derivadas de las interpelaciones relativas al servicio de Rodalies, realizadas durante la sesión anterior. El medio consignó que se realizará un único debate para abordar estas cuestiones, con una ampliación de los tiempos de intervención para cada grupo parlamentario, dada la coincidencia temática de las propuestas.

Entre los puntos adicionales del orden del día, se contempla el debate a la totalidad de la nueva ley de derechos culturales y el análisis del proyecto de ley relativo al Código de Finanzas Públicas. Además, se discutirá la proposición de ley para el reconocimiento específico de la singularidad de la comarca de Aran (Lleida), que se tramitará en lectura única, según expuso el medio.

La delegación del Parlament que viajará a Colombia se enmarca dentro de un contexto donde la observación internacional de comicios electorales busca garantizar la transparencia de los procesos democráticos. Aunque no se han ofrecido detalles concretos sobre la composición de la misión ni sobre la agenda prevista en territorio colombiano, la participación de representantes institucionales de la comisión vinculada a la acción exterior y a la Unión Europea resalta la importancia que otorga la Cámara catalana a la cooperación internacional y al seguimiento de prácticas democráticas en el ámbito global, como apuntó el medio.

En simultáneo, la actividad legislativa catalana incluirá debates sobre diversas mociones y proyectos de ley de marcado carácter social y territorial. Este conjunto de iniciativas refleja la variedad de asuntos que ocupan la agenda del Parlament en el inicio del mes de junio, según informó el citado medio.