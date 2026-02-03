El Gobierno llama a la "máxima precaución" y asegura que la UME y Protección Civil están "disponibles"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado que una nueva borrasca entrará por la provincia de Huelva a última hora del martes y recorrerá Andalucía hasta el sábado, con precipitaciones intensas y persistentes en varias provincias. Según consignó el medio, la alerta máxima alcanza sobre todo a Cádiz, Almería y Huelva tras la advertencia de que podrían registrarse acumulaciones de hasta 140 litros por metro cuadrado en 12 horas, y más de 200 litros en 24 horas en zonas puntuales como Sierra de Grazalema y Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Ante esta situación, el gobierno español ha llamado a la máxima precaución y ha puesto en alerta todos los servicios de emergencias, según informó la agencia de noticias.

De acuerdo con lo reportado por la fuente, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, realizó un llamado a la “máxima prudencia” en el uso de carreteras y en la movilidad ciudadana, restringiéndola sólo a los casos “absolutamente necesarios”. Fernández destacó que los servicios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y Protección Civil se encuentran disponibles para actuar en cualquier momento que sea requerido. El funcionario reconoció la preocupación del Ejecutivo Central ante los riesgos derivados del fenómeno meteorológico, y señaló que el Gobierno está participando de manera activa en las actividades preventivas.

Según publicó el medio, la situación ha llevado a activar el Plan de Emergencias de Andalucía en su fase operativa 1 debido al riesgo de inundaciones generalizado. Toda la comunidad autónoma se mantiene bajo alerta naranja, amarilla o roja, de acuerdo a la intensidad de las lluvias previstas y la vulnerabilidad de cada comarca. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) indicó en sus canales oficiales que la situación hidrológica y meteorológica es “extremadamente compleja”, instando a la población a extremar precauciones mediante mensajes y recomendaciones específicas para evitar incidentes asociados al riesgo de inundaciones.

Tal como señaló la Administración andaluza, el comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía celebrará este martes una sesión de trabajo en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, ubicado en Sevilla. La reunión será presidida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y contará con la participación de representantes de la Delegación del Gobierno central en Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA 112), Protección Civil, el servicio de emergencias 061, Cruz Roja y todas las consejerías del gobierno autonómico. Fuentes oficiales detallaron que al término de la reunión, prevista para las 11:30 horas, se comunicarán públicamente las medidas adoptadas y los acuerdos alcanzados.

Según informó el medio, la convocatoria del comité asesor responde a la preocupación generada por el reciente encadenamiento de borrascas que han dejado elevados niveles de humedad en el suelo y han incrementado el caudal de ríos, lo que aumenta el riesgo de desbordamientos e inundaciones. El medio detalló que las recomendaciones transmitidas por las autoridades incluyen seguir las instrucciones de los servicios de emergencia, evitar circular por carreteras en las zonas clasificadas bajo alerta y mantenerse informados a través de los canales oficiales activos durante todo el episodio meteorológico.

La coordinación interinstitucional incluye, además, la vigilancia de embalses y cauces principales a través de las confederaciones hidrográficas, que han desplazado equipos técnicos para monitorear cualquier incidencia. El Gobierno central, a través de Protección Civil y la UME, revisa continuamente la disponibilidad logística y de personal para una posible intervención rápida ante la evolución del fenómeno meteorológico.

El medio resaltó que el sistema de emergencias 061 y Cruz Roja también han reforzado sus dispositivos ante posibles necesidades de rescate, traslado o asistencia sanitaria, especialmente en aquellas comarcas donde la Aemet espera acumulaciones de precipitación mayores y riesgo de deslizamientos o subida de caudales. Las consejerías del Gobierno andaluz han activado a sus respectivos equipos de emergencia ante escenarios de cortes de tráfico, suspensión de actividades escolares o interrupciones en los servicios básicos.

La administración autonómica también ha subrayado en sus mensajes la relevancia de la prevención individual y familiar frente a lluvias intensas, con consejos sobre la revisión de desagües, la protección de sótanos y la preparación de planes de evacuación, información replicada por los organismos municipales y canales oficiales de la Agencia de Emergencias.

El seguimiento de la evolución de la borrasca y el despliegue de los equipos de emergencia continuará bajo coordinación centralizada en el Centro 112 Andalucía, desde donde se emitirán nuevos comunicados conforme se actualicen los pronósticos y el estado de alerta. Según señalaron fuentes gubernamentales citadas por el medio de comunicación, el objetivo es reducir riesgos para la población y garantizar la intervención inmediata ante cualquier incidente por lluvias o inundaciones.