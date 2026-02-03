Delcy Rodríguez recibe en Caracas a la enviada de Trump para Venezuela

El nombramiento de Félix Plasencia como representante de Venezuela ante Estados Unidos marca el inicio de una etapa definida por Caracas como una "revisión exhaustiva" de las vías de cooperación bilateral en los próximos meses. Esta decisión, anunciada por el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, refuerza el acercamiento entre ambas capitales y da contexto a la reciente visita de la diplomática estadounidense Laura Dogu a Venezuela, según informó el medio de referencia.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, Laura Dogu, quien asumió funciones diplomáticas en Venezuela en calidad de encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, se reunió la tarde del lunes 2 de febrero con la presidenta encargada Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores. El ministro de Comunicación e Información venezolano, Miguel Pérez Pirela, comunicó este encuentro a través de redes sociales. A la cita también acudieron Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y el propio Yván Gil, quien posteriormente detalló el contexto del nombramiento de Plasencia.

Durante la reunión, Dogu reiteró los lineamientos propuestos en tres fases por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Según publicó la legación diplomática de Estados Unidos en la plataforma X (anteriormente Twitter), las tres prioridades establecidas por Washington para Venezuela comprenden la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación, así como la transición. Estas etapas forman parte de la estrategia articulada por la administración norteamericana en relación a la crisis venezolana.

El medio reportó también que Dogu arribó a Caracas el sábado reciente, formalizando su nueva responsabilidad diplomática tras haber trabajado como embajadora en Honduras y Nicaragua. Además, ocupó el cargo de asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense y fue subdirectora de la oficina para la recuperación de rehenes del FBI. Dogu reemplaza en el cargo a John McNamara, según confirmaron las comunicaciones de la legación estadounidense.

Yván Gil, en declaraciones reproducidas por la Presidencia venezolana, explicó que el envío de Plasencia y su equipo a suelo estadounidense representa un esfuerzo concreto para relanzar las relaciones diplomáticas. El ministro insistió en que esta etapa buscará orientación en los principios del Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y la defensa de la soberanía estadual. Caracas asume con este movimiento el objetivo explícito de encauzar sus relaciones con Washington bajo marcos multilaterales reconocidos.

Plasencia, el nuevo representante anunciado, cuenta con experiencia en diferentes carteras del gabinete venezolano. Bajo la presidencia de Nicolás Maduro, estuvo al frente del Ministerio de Turismo y Comercio entre 2019 y 2020, encabezó el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2021 y 2022, y desempeñó misiones diplomáticas en China, Colombia y Reino Unido.

El contexto político inmediato en Venezuela incluye la actuación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero durante una operación militar estadounidense, según dio cuenta el medio mencionado. En este escenario, el Ejecutivo interino ha concretado acuerdos con la administración estadounidense orientados a la venta de petróleo, y lanzó un proceso de liberación de personas detenidas en el país, tanto nacionales como extranjeras.

El medio reseñó que este conjunto de hechos, incluida la designación diplomática y la reunión en la sede presidencial, forma parte de renovados esfuerzos para abrir canales de diálogo bilateral entre Caracas y Washington. La mención de los tres ejes articulados por el Gobierno estadounidense refleja los puntos que marcan la hoja de ruta de la interlocución actual, la cual volvería a situar en el centro temas como la estabilidad política, la reactivación de la economía venezolana y los mecanismos de reconciliación social. Según consignó la fuente original, ambas partes han mostrado apertura para dialogar en el marco de principios multilaterales y soberanos.