Scope Ratings nombra a Vincent Georgel-O'Reilly codirector general de la firma junto a Guillaume Jolivet

Vincent Georgel-O'Reilly asumió el cargo de codirector general y se integró al consejo de administración de Scope Ratings desde el 1 de febrero, según lo comunicado en una nota de prensa difundida este lunes. Esta decisión marca un cambio en la estructura de liderazgo de la agencia de calificación financiera y acompaña la salida de Matthias Böhm, quien se desvinculó del órgano rector tras más de cuatro años de servicio. Scope Ratings informó que la incorporación de Georgel-O'Reilly se enmarca en la adopción de un sistema de “liderazgo dual”, en el que compartirá la dirección ejecutiva con Guillaume Jolivet, quien ha ocupado el puesto de principal responsable durante más de una década.

De acuerdo con las informaciones publicadas por Scope Ratings, Georgel-O'Reilly aporta a la compañía más de dos décadas de experiencia en el sector financiero internacional, incluyendo responsabilidades ejecutivas en empresas destacadas como State Street. El nuevo codirector expresó su intención de trabajar junto con Jolivet y el resto del equipo para potenciar la plataforma de inteligencia crediticia de Scope, intensificar los procesos analíticos efectuados por la firma y aumentar el valor ofrecido a los clientes a través de un enfoque alternativo y autónomo. "Tengo muchas ganas de trabajar estrechamente con Guillaume y con todo el equipo para escalar nuestra plataforma de inteligencia crediticia, profundizar en nuestro análisis y ofrecer aún más valor a nuestros clientes a través de una perspectiva alternativa sólida e independiente", afirmó Georgel-O'Reilly, según recogió la nota de prensa de Scope Ratings.

Con la llegada de Georgel-O'Reilly, Scope Ratings refuerza su cúpula directiva mientras reorganiza la estructura tras la salida de Böhm. La compañía detalló que la nueva dirección ejecutiva quedará conformada, además, por Natalia Bourin, al frente de Controles Internos, y Vincent Wald, que se desempeña como responsable de Operaciones de Rating. Esta reconfiguración busca consolidar la estrategia de independencia y especialización de la agencia en un entorno cambiante para los servicios de análisis de crédito.

La presencia de Jolivet al frente de Scope Ratings durante más de diez años aporta continuidad al proyecto. Al referirse al cambio, Jolivet enfatizó la confianza y experiencia de su nuevo par en el liderazgo compartido: "En este apasionante periodo de transformación para Scope, me complace especialmente contar con Vincent a mi lado, un experto en mercados de capitales de plena confianza", señaló Jolivet, de acuerdo con la nota informativa facilitada por Scope Ratings.

El equipo directivo de Scope Ratings, ahora articulado bajo esta modalidad compartida, tiene como objetivo fortalecer la posición de la agencia en el sector y proseguir el desarrollo de sus capacidades de análisis independiente. Según destacó el comunicado recogido por Scope Ratings, la compañía pretende que este esquema de liderazgo contribuya a mejorar su oferta de servicios y a consolidar su plataforma analítica, en línea con la evolución de las demandas del mercado de calificación financiera.