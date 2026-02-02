Mueren tres personas tras estrellarse una avioneta durante un vuelo de entrenamiento en Rusia

Al menos tres personas han muerto este lunes tras estrellarse una avioneta durante un vuelo de entrenamiento de la Universidad de Aviación Civil de San Petersburgo en la región rusa de Orenburgo, según han confirmado las autoridades.

La administración de Orenburgo ha afirmado que los fallecidos son dos cadetes y un instructor y ha agregado que las labores para identificar a las víctimas están en marcha, sin que por ahora haya detalles sobre las causas del siniestro.

Así, ha destacado que el incidente ha tenido lugar en un centro de entrenamiento y ha agregado que el gobernador regional, Yevgeni Solntsev, ha trasladado ya sus condolencias a los familiares de las víctimas, a las que se dará "todo el apoyo necesario".

El alcalde de Orsk, Argem Vorobiov, ha afirmado en un comunicado que el vuelo de la avioneta, una DA-40, era operado por "cadetes de la Universidad de Aviación Civil de San Petersburgo".