Mueren otros 22 milicianos en nuevas operaciones del Ejército de Pakistán en Baluchistán

Las líneas de comunicación permanecen interrumpidas en Quetta, Mastung, Kalat, Nushki y Dalbandín, mientras el acceso a la telefonía móvil sigue restringido por tercer día consecutivo en estas ciudades y otras de Baluchistán. El diario paquistaní 'Dawn' reportó que, como parte de las medidas de seguridad implementadas, tampoco resulta la primera ocasión en la que el Gobierno decide suspender el acceso a internet y telefonía en la provincia. En noviembre, la interrupción llegó a cubrir 36 distritos durante una semana.

Según informó 'Dawn', las fuerzas de seguridad de Pakistán confirmaron la muerte de veintidós milicianos separatistas baluches en recientes incursiones en Baluchistán, en el suroeste del país. El saldo total de fallecidos desde el inicio de los combates el fin de semana sobrepasa los doscientos, de acuerdo con los datos actualizados del Ejército paquistaní. Las autoridades castrenses, además, identifican a estos combatientes como Fitna al Hindustan, término que traduce 'caos de la India'. Los enfrentamientos, que figuran entre los más intensos de los últimos meses, resultaron en la muerte de ciento setenta y siete milicianos separatistas en las últimas cuarenta y ocho horas.

El Ejército de Pakistán detalló que las operaciones militares actuales comenzaron después de una serie de ataques atribuidos a supuestos integrantes del Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB), una organización separatista acusada por el gobierno central de coordinar ofensivas contra instalaciones de seguridad y gubernamentales. Estos ataques se registraron el sábado y afectaron a más de diez localidades de la provincia, con incidentes dirigidos especialmente contra objetivos estatales.

Las autoridades informaron, según el medio 'Dawn', que los enfrentamientos también dejaron, preliminarmente, un saldo de treinta y seis muertos entre civiles y militares. Estas cifras se suman a las bajas entre los insurgentes y sitúan a estos incidentes como uno de los episodios más violentos en la región durante el año en curso. El reporte oficial señala que la intensidad de los ataques aumentó claramente desde el pasado fin de semana, y militares continúan desplegando operaciones para neutralizar focos de violencia.

De acuerdo con la información publicada en 'Dawn', el gobierno acusa al ELB de participar en lo que denomina "ofensiva encubierta declarada por India". Esta acusación vuelve a colocar a la violencia separatista en Baluchistán en el contexto de las tensiones regionales entre Pakistán e India, una constante en la narrativa estatal cuando se producen ataques insurgentes en esa provincia.

El corte de las comunicaciones en Baluchistán forma parte de las medidas de seguridad que buscan limitar la capacidad operativa de los grupos armados. Anteriormente, el gobierno aplicó restricciones similares tras incidentes violentos. En la interrupción de noviembre pasado, las autoridades ordenaron suspender servicios de telefonía móvil en la mayoría de los distritos provinciales, lo que afectó la vida cotidiana de cientos de miles de personas.

' Dawn' detalló que las últimas operaciones militares se centraron en áreas donde grupos separatistas han mantenido presencia y actividad armada en las últimas semanas. Las fuerzas de seguridad paquistaníes han incrementado la vigilancia y los patrullajes en zonas consideradas estratégicas para impedir nuevos atentados contra objetivos gubernamentales o de la infraestructura de seguridad.

De acuerdo al relato de 'Dawn', el ELB ha incrementado su campaña de ataques armados durante el último año, atacando tanto objetivos de las fuerzas estatales como de la administración local. Las autoridades insisten en que la respuesta militar es proporcional a la amenaza que representan los grupos separatistas, mientras se mantiene la vigilancia sobre posibles represalias o nuevos brotes de violencia en otras regiones adyacentes a las zonas en conflicto.

En este contexto, la situación en Baluchistán sigue marcada por la incertidumbre, la interrupción de servicios básicos de comunicación y los enfrentamientos periódicos entre insurgentes y fuerzas estatales. El saldo de víctimas continúa en aumento según los datos facilitados por las fuentes oficiales y el seguimiento de medios como 'Dawn', que mantienen cobertura constante de los hechos desde el inicio de la nueva oleada de violencia.