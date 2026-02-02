Los viajes de negocios prevén un alza del 12% en gasto para 2026 pero preocupan los requisitos fronterizos

Los profesionales de los viajes de negocios a nivel global afrontan un 2026 con cierto optimismo de cara a unos indicadores financieros más sólidos, frente a las preocupaciones relacionadas con equilibrar los presupuestos a los costes, la seguridad y satisfacción del viajero, mientras que los requisitos fronterizos y de visado se vuelven potencialmente más estrictos, principalmente en Estados Unidos.

Así se desprende de la reciente encuesta de Global Business Travel Association (GBTA), destacando que los compradores (84%) prevén que el gasto de su organización aumente (44%) o se mantenga en los niveles de 2025 (40%) para este año. Entre los que estiman un aumento, prevén que el incremento promedio esperado sea del 12%, en tanto que solo el 13% prevé una disminución.

Mismo optimismo presenta el volumen de viajes esperado, ya que un tercio de los encuestados calcula que crezca con un promedio del 14%, frente a casi la mitad (47%) que estima igualdad en comparación al año pasado.

Sobre los ingresos, el incremento esperado es del 15% en 2026, según refleja la mitad de los proveedores de viajes y profesionales de empresas de gestión de viajes. Asimismo, el 39% espera que las ventas sean iguales a las de 2025 y el 14% prevé un descenso de los mismos.

ASEQUIBILIDAD Y MOVILIDAD FRONTERIZA, PREOCUPACIONES EN 2026

Entre las principales preocupaciones de los encuestados destacan la asequibilidad de los viajes de negocios (70%), seguido por la facilidad para obtener permisos de entrada/salida y visas (65%) y la seguridad de los empleados (56%).

Aunque estos desafíos son relativamente consistentes en todos los mercados y puestos, los permisos de entrada y salida se citan como una gran preocupación, especialmente entre los compradores con empleados que realizan más de 10.000 viajes al año (79%), así como entre los proveedores (72%).

En este contexto figura Estados Unidos y su endurecimiento de los requisitos ESTA. Desde la encuesta se refleja que tres de cada cuatro afirman que están muy (42%) o algo (36%) preocupados con estos cambios propuestos por el destino norteamericano.

Así, los profesionales de la industria están más preocupados por la gestión de los viajes a EEUU (65%), los mayores desafíos asociados con el envío de personas al país (64%) y los costes de hacer negocios en destino (63%), entre otros.

Además, como resultado de los requisitos ESTA propuestos, muchos encuestados dicen que es más probable que sus empresas celebren más reuniones fuera de EEUU (43%) y disminuyan los viajes de negocios tanto a corto plazo (29%) como a largo plazo (25%).

TRASFORMACIÓN DE LA IA EN LOS VIAJES DE NEGOCIOS

Por otro lado y en lo referido a la inteligencia artificial en 2026, el sector cita la optimización de precios (65%) y el análisis predictivo (64%) como las áreas de mayor interés, destacando que el impacto actual de esta tecnología reside principalmente en la mejora del análisis de datos de los compradores y la narración interna (45%), así como en la automatización de informes y análisis (42%).

Por último, de cara a los próximos cinco años, los compradores, proveedores y empresas de gestión de empresas esperan que la IA produzca mejoras moderadas en la automatización (56%) y, menos, esperan una transformación significativa (27%) de sus responsabilidades.