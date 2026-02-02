Los líderes buscarán en cumbre de febrero fortalecer la competitividad de la UE frente a amenazas externas

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea centrarán sus debates de la próxima cumbre informal que del 12 de febrero al "fortalecimiento" del Mercado Único y la competitividad económica del bloque, ante la necesidad de romper con sus tradicionales dependencias y prepararse mejor frente a intentos de coerción, apenas semanas después de que Estados Unidos amagara con imponer aranceles a varios países europeos en represalia por respaldar a Groenlandia.

"En el actual entorno geopolítico, fortalecer nuestro Mercado Único es, más que nunca, un imperativo estratégico urgente", ha avisado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en su carta de invitación formal remitida a los líderes, para una cita que servirá también para preparar las claves de la cumbre formal de marzo.

Es el segundo "retiro" informal al que Costa convoca a los mandatarios, después del que consagraron a cuestiones de defensa el pasado año, y tendrá lugar en el castillo de Alden Biesen (Bilzen), en el este de Bélgica, cerca de la frontera con Países Bajos.

Esta vez se centrará en el fortalecimiento del Mercado Único en un nuevo contexto geoeconómico y contará con la participación de los exprimeros ministros italianos Enrico Letta y Mario Draghi, autores de sendos informes sobre competitividad y productividad en la Unión Europea que plantean la urgencia de reformas estructurales para el bloque.

Así las cosas, Costa quiere que los líderes den el "ímpulso político" al ámbito de la competitividad, para lo que prevé articular los debates en torno a dos ejes, siendo el primero cómo debería posicionarse la UE en el nuevo y convulso orden geoestratégico y cómo fortalecer la autonomía europea, mientras que el segundo eje apuntará más hacia el interior de la UE y cómo potenciar su Mercado Único.

"Nuestra apertura no debe confundirse con debilidad. Europa debe acelerar su ambiciosa agenda comercial y defender a sus empresas de la competencia desleal mediante una protección focalizada en sectores estratégicos", ha apuntado Costa en su carta, para explicar algunas de las reflexiones que pedirá a los líderes.

Además, advierte de que "muchas" de las empresas europeas en sectores clave como el digital, las telecomunicaciones, los mercados de capitales y la energía "carecen de la escala necesaria para alcanzar los niveles de inversión e innovación requeridos en un mercado global" y que, en ese contexto, es la consolidación del Mercado Único lo que les permite expandirse.