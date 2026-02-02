Agencias

La UE reprueba la decisión de Irán de designar como terroristas a los ejércitos de los Veintisiete

La Unión Europea ha reprobado este lunes la decisión del Parlamento de Irán de designar como organizaciones terroristas a los ejércitos de los Estados miembro de la UE en respuesta a la decisión de los Veintisiete adoptada la semana pasada de incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones consideradas como terroristas.

"Rechazamos el anuncio (de Irán) de la inclusión de los ejércitos de la UE en esas listas y la acusación de terrorismo en su totalidad", ha sostenido el portavoz de Exteriores de la UE Anouar el Anouni en una rueda de prensa desde Bruselas tras ser preguntado por la decisión de Teherán.

La reacción de la UE se produce después de que el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, declarara este domingo a los ejércitos de los Estados miembro de la Unión Europa como organizaciones terroristas en una medida de represalia después de que la pasada semana los Veintisiete acordaran esta designación contra la Guardia Revolucionaria.

"Declaro que, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Contramedidas contra la Declaración de la Guardia Revolucionaria como Organización Terrorista, los ejércitos de los países europeos se consideran grupos terroristas, y las consecuencias de esta acción serán responsabilidad de la Unión Europea", manifestó Qalibaf ante un pleno de la Asamblea Consultiva Islámica en Teherán.

Con todo, el portavoz comunitario también se ha referido a la decisión adoptada este mismo lunes por el Gobierno de Irán de convocar a todos los embajadores de países de UE en Teherán para protestar por la designación como grupo terrorista de la Guardia Revolucionaria.

Tras decir que no puede dar detalles sobre qué embajadores de qué países han sido llamados a consultar ni de qué manera, El Anouni se ha limitado a decir que esta es "una práctica diplomática" habitual que forma parte de la Convención de Viena.

Según ha explicado, la UE quiere mantener abiertos los contactos diplomáticos con Teherán pese a la declaración contra la Guardia Revolucionaria como pare de las herramientas para negociar con el régimen de Irán.

