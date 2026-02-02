La Justicia decreta prisión preventiva contra el hijo de la princesa heredera un día antes de su juicio

El tribunal de distrito de Oslo determinó que Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, permanecerá bajo prisión preventiva hasta el 2 de marzo debido al riesgo de reincidencia, tras ser arrestado el fin de semana anterior y acusado de agresión, amenazas con arma blanca y violación de una orden de alejamiento impuesta por su expareja. Según reportó la cadena pública NRK, la decisión judicial se produjo apenas un día antes del inicio del proceso judicial por 38 delitos que involucran a Hoiby, quien actualmente tiene 29 años.

De acuerdo con la información publicada por NRK, la Justicia tomó esta medida cautelar luego de que el hijo mayor de la princesa heredera fuese señalado por nuevos actos violentos y amenazas, así como por quebrantar la protección dictada en favor de su expareja, Nora Hakland. El próximo juicio, programado del 3 de febrero al 19 de marzo, abordará cargos de violencia machista y acoso a la misma víctima, entre otros delitos.

El medio NRK detalló que los cargos que enfrenta Marius Borg Hoiby incluyen cuatro presuntas violaciones, además de múltiples episodios de violencia hacia su expareja, y daños materiales. El tribunal también le atribuye alteración del orden público y otros cuatro casos de incumplimiento de la orden de alejamiento, lo que agrava el cuadro acusatorio presentado por la fiscalía.

Noruega asiste a un proceso judicial de alto perfil, ya que, según consignó NRK, el joven no solo habría ejercido violencia física, sino que también está acusado de grabar sin consentimiento los genitales de cuatro mujeres, lo que constituye un delito grave según la legislación local. Las imputaciones incluyen, además, amenazas directas contra un hombre, acoso a la policía y varias infracciones a la normativa de tráfico.

La posibilidad de reincidencia fue un argumento central durante la audiencia del tribunal de distrito de Oslo para justificar la prisión preventiva. La policía presentó información sobre recientes incidentes vinculados a Hoiby, incluida la supuesta agresión del fin de semana y las amenazas proferidas con un cuchillo. Según el reporte de NRK, este patrón de conducta fue tomado como un indicio suficiente por el tribunal para dictar prisión provisional.

El proceso judicial iniciado esta semana reviste especial relevancia para la opinión pública noruega, debido a la posición de Hoiby como hijo de una de las figuras más reconocidas de la monarquía del país. La Fiscalía ha solicitado que la privación de la libertad se mantenga durante la instrucción y el desarrollo del juicio, mientras se recopilan pruebas y se recogen testimonios de las víctimas.

El calendario judicial establece que las audiencias se extenderán hasta mediados de marzo. Durante este periodo, la corte analizará los testimonios de las víctimas, la relación de Hoiby con las afectadas y, en particular, las pruebas sobre grabaciones ilícitas y amenazas, según ha adelantado NRK. Entre otras pruebas, la Justicia examina los dispositivos electrónicos del acusado y los informes policiales sobre incidentes pasados.

Según el mismo medio, la suma de las imputaciones expone a Marius Borg Hoiby a una posible condena de hasta diez años de prisión en caso de ser encontrado culpable por la totalidad de los hechos. La defensa del acusado sostiene argumentos que buscan rebajar la gravedad de los cargos, aunque el tribunal sostiene la necesidad de prisión para proteger tanto a su expareja como a otros eventuales afectados.

El caso presentó especial gravedad para la autoridad judicial tras evaluarse no solo la cantidad y variedad de delitos, sino el contexto de violencia machista y acoso reiterado contra la expareja de Hoiby. Los especialistas judiciales citados por la radiodifusora pública noruega hacen hincapié en la importancia de este tipo de medidas cautelares en casos donde la reincidencia inmediata parece probable.

De esta manera, la Justicia noruega mantiene a Marius Borg Hoiby en prisión preventiva mientras continúa el extenso proceso judicial, que examina desde delitos sexuales hasta infracciones de tráfico y amenazas, reporteó NRK. La expectativa pública y mediática se mantiene alta debido a la complejidad del caso y las consecuencias legales que podría comportar para el acusado.