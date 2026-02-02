La Justicia de China condena a cadena perpetua a un exministro de Justicia por aceptar sobornos

La decisión judicial contra Tang Yijun tomó en cuenta factores como su confesión y su colaboración durante el proceso de investigación, lo que influyó en el fallo definitivo. La corte determinó que Tang, exministro de Justicia de China y figura relevante dentro del Partido Comunista en la ciudad de Ningbo, recibió pagos ilícitos por valor de 137 millones de yuanes, equivalentes a 16,9 millones de euros, a lo largo de varios años. Según detalló la agencia estatal china Xinhua, la condena impuesta es de cadena perpetua y se alinea con la campaña de lucha contra la corrupción impulsada por el presidente Xi Jinping, iniciada en 2012.

De acuerdo con la información difundida por Xinhua, la investigación estableció que entre 2006 y 2022 Tang abusó de sus funciones para facilitar la adquisición de terrenos y la concesión de préstamos bancarios, además de realizar otras actuaciones en beneficio de personas y entidades a cambio de sobornos. El tribunal consideró que la magnitud de los pagos ilícitos provocó lo que calificó como "graves daños a los intereses del estado y del pueblo” chino. Al valorar el fallo, la corte tomó en cuenta como circunstancias atenuantes el hecho de que Tang haya confesado sus actos y manifestado arrepentimiento.

El medio estatal también reportó que Tang Yijun, actualmente de 64 años, ocupó el cargo de ministro de Justicia entre 2020 y 2023. Antes de asumir esa responsabilidad, desempeñó diversas funciones en el aparato del Partido Comunista en el este del país, específicamente en Ningbo. La sentencia contra Tang se presenta como parte de una política de “tolerancia cero” hacia las prácticas corruptas ordenada por la máxima autoridad del país.

La lucha contra la corrupción promovida por Xi Jinping ha derivado en investigaciones y sanciones dirigidas a figuras de alto perfil dentro del propio sistema gubernamental. Según consignó Xinhua, la campaña ha generado respaldo en algunos sectores de la opinión pública, pero también motivó críticas que apuntan a que, bajo la justificación de combatir irregularidades, las acciones servirían también para desplazar a rivales políticos de la estructura de poder.

Otros casos recientes refuerzan la imagen de una vigilancia reforzada frente a posibles irregularidades en el entorno gubernamental y militar. La sentencia contra Tang se suma a la aplicada en 2022 a Fu Zhenghua, también exministro de Justicia, quien recibió una condena a muerte posteriormente sustituida por cadena perpetua tras ser hallado culpable de delitos similares. Estos procesos evidencian la magnitud de la operación oficial emprendida dentro del Gobierno y el partido.

En el ámbito militar, la atención pública se situó la semana anterior sobre el vicepresidente de la Comisión Militar Central, Zhang Youxia, considerado colaborador cercano de Xi en el ámbito castrense, y el general Liu Zhenli, jefe de Gabinete del Departamento del Estado Mayor de dicha comisión. Ambos oficiales fueron acusados de “pisotear y socavar" a la autoridad del presidente, informó Xinhua. El caso más destacado es el de Zhang, quien posee el rango más alto dentro de las fuerzas armadas chinas y forma parte del Politburó, el núcleo decisorio del Partido Comunista.

La cobertura de Xinhua destacó que la estructura de poder en China enfrenta presiones internas y externamente visibles desde el inicio de la iniciativa de Xi Jinping contra la corrupción. Las sentencias y las denuncias públicas buscan, según la narrativa oficial, mantener la disciplina y la integridad institucional tanto en el ámbito civil como militar. Además, los tribunales han subrayado en sus resoluciones que la severidad de estos casos puede ocasionar efectos perjudiciales sobre la confianza pública en el estado y en el partido.

El castigo impuesto a Tang Yijun encaja en el mecanismo legal empleado para perseguir la corrupción en cargos de alto nivel y forma parte de una serie de medidas orientadas a proteger la transparencia administrativa según la agencia Xinhua. Las autoridades judiciales enfatizaron que procesarán cualquier acto de corrupción que se identifique dentro de la administración central o regional, argumentando que el propósito de estas acciones es disuadir nuevas conductas irregulares en las bases de la estructura pública china.

De acuerdo con los reportes de Xinhua, la condena perpetua al exministro Tang incluye también la confiscación de bienes derivados de sus acciones ilícitas, como señaló el tribunal en su sentencia. Los fondos recuperados serán reintegrados a las arcas estatales, buscando resarcir el daño económico ocasionado al patrimonio público.