Juzgan este martes a tres acusados de introducir cocaína oculta en discos de vinilo desde Perú

Según la acusación formal de la Fiscalía, los tres sospechosos, originarios de Colombia y Perú y con residencia legal en España, coordinaron el envío de cocaína desde Lima hasta Roquetas de Mar utilizando un paquete postal que contenía discos de vinilo. Los detalles del proceso se conocen a raíz de la consulta del escrito de acusación provisional realizada por Europa Press, en el que la Fiscalía especifica que la droga, cerca de 900 gramos, se ocultó disimuladamente en las carátulas de quince vinilos, distribuyéndose en un total de treinta planchas compactas.

Europa Press informó que la operación policial inició cuando agentes de la Guardia Civil, destacados en el servicio de aduanas del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, detectaron el 3 de enero del año anterior un paquete sospechoso como parte de su labor de análisis de riesgo. La sospecha de algún ocultamiento impulsó a los agentes a pasar el envío por el escáner de rayos X, identificando posibles doble fondos. Tras la inspección, hallaron 25 discos de vinilo dentro del paquete, pero 15 de ellos escondían en sus fundas un total de treinta planchas de cocaína.

El pesaje posterior estableció que la cantidad exacta de cocaína ascendía a 897,5 gramos, con una pureza del 88 por ciento. Según la Fiscalía y los datos consignados por Europa Press, el valor en el mercado ilícito de la droga incautada podría haber superado los 32.988 euros.

El medio Europa Press detalló que, tras la detección y decomiso de la cocaína, la Guardia Civil solicitó autorización judicial para realizar una entrega vigilada en el domicilio del destinatario previsto en Roquetas de Mar. Para esta operación, el contenido ilícito fue reemplazado por otra sustancia, permitiendo así que el paquete llegara a destino sin levantar sospechas entre los presuntos implicados.

El operativo fue ejecutado por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil. Los agentes desplegaron un dispositivo en el entorno del domicilio, incluyendo a un efectivo caracterizado de repartidor, con la indumentaria y el camión característicos de la empresa de paquetería. Según publicó Europa Press, poco después de las 11:12 horas el agente infiltrado se presentó en las inmediaciones, momento en que los tres acusados ya aguardaban en los alrededores: dos de ellos desempeñando tareas de vigilancia y uno dispuesto para la recepción.

Se puntualiza que, durante la entrega, el agente llamó al supuesto destinatario. Uno de los acusados contestó, confirmando su identidad como receptor y dirigiéndose hacia el lugar para recibir el paquete, que firmó en el recibo oficial. Apenas recibió el envío, fue arrestado. Los otros dos involucrados, al observar la intervención policial, intentaron escapar. Los agentes lograron capturarlos a los pocos minutos, según detalló Europa Press, tras una persecución en las cercanías.

El proceso judicial también reveló que los dispositivos móviles de los implicados fueron intervenidos y que en la transacción involucraron datos de identificación de un cuarto individuo. Sin embargo, las pesquisas determinaron que este último no cumplió ningún rol directo en la organización o logística del envío, por lo que el procedimiento penal sobre él fue sobreseído provisionalmente, tal como consignó Europa Press.

Para cada uno de los acusados, la Fiscalía solicita ocho años de prisión, además de una multa de 80.000 euros, bajo la acusación de un delito agravado contra la salud pública, no solo por la naturaleza del estupefaciente sino también por la considerable cantidad decomisada.

El juicio está previsto para iniciarse en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, a partir de las 10:00 horas de este martes, según confirmó Europa Press.