El Ibex 35 redobla sus máximos y toca los 18.000 puntos por primera vez en su historia

El Ibex 35, el principal índice de las bolsas y mercados españoles, ha superado los 18.000 puntos por primera desde que echó a andar a principios de los 90, ahondando así en un 'rally' que dura cerca de tres años.

El Ibex 35 cotizaba hacia las 14.00 horas en los 18.017,7 puntos, un 0,76% más. En esta primera parte de la sesión, el selectivo ha llegado a alcanzar un máximo de 18.068,3 puntos.

El índice alcanzó los 17.000 puntos por primera vez a mediados de diciembre, por lo que solo ha necesitado seis semanas para ganar otros 1.000 enteros.

Con estos datos, el índice acumula un alza del 3,2% en poco más del primer mes del año. En 2025, el selectivo se revalorizó cerca de un 50%, al galope de los valores bancarios, que duplicaron sus cotizaciones.

Los inversores arrancan así una semana en la que conocerán los resultados de varios bancos del Ibex 35, incluidos BBVA y Banco Santander, así como la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).

EuropaPress

