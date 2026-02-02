El Ibex 35 cae un 0,4% en la apertura y se aleja de sus máximos históricos

Las acciones de ArcelorMittal y Repsol encabezaron los descensos durante los primeros compases bursátiles del lunes, con retrocesos del 3,24% y 2,9%, respectivamente, en el Ibex 35. Este movimiento se produjo en una jornada en que el principal índice de la bolsa española arrancó la semana en los 17.806,7 puntos, alejándose de los máximos históricos alcanzados el viernes 30 de enero, cuando cerró en los 17.880,9 puntos. Según informó el medio, el Ibex 35 inició la sesión con una caída del 0,41%, manteniendo apenas la barrera psicológica de los 17.800 puntos en torno a las 09:00 horas y reflejando un contexto de cautela entre los inversores.

El medio reportó que la semana bursátil estará condicionada por una serie de publicaciones clave, tanto en el sector corporativo como en el ámbito macroeconómico. Se prevé la divulgación de resultados financieros de importantes firmas españolas como Unicaja, Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell, así como de Logista y ArcelorMittal, que podrían influir en la dinámica del mercado durante los próximos días. De acuerdo con la fuente, estas cifras resultarán relevantes para calibrar las expectativas de los inversores sobre la fortaleza del sector financiero y otros sectores representativos del parqué español.

Tal como detalló el medio, la agenda macroeconómica de la semana incluye la publicación del PMI manufacturero de la zona euro durante la jornada del lunes. Adicionalmente, el miércoles se darán a conocer el índice PMI compuesto y los últimos datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) de la eurozona, cuyos resultados son observados de cerca tanto por los mercados como por los responsables de política monetaria. El jueves se esperan las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra, momentos que suelen influir en el comportamiento de los principales índices bursátiles europeos, así como en los mercados de divisas y renta fija.

En el análisis sectorial del Ibex 35, los mayores avances de la sesión inicial correspondieron a Cellnex, Amadeus y Logista, con subidas del 0,81%, 0,67% y 0,52%, respectivamente, según consignó el medio. Estos incrementos contrastaron con los descensos liderados por ArcelorMittal y Repsol, reflejando la volatilidad característica de los arranques semanales en el mercado bursátil, especialmente durante periodos marcados por citas empresariales y macroeconómicas relevantes.

El panorama negativo no se limitó al parqué español. Las principales bolsas europeas comenzaron la jornada en descenso. Milán registró una caída del 0,65%, París del 0,52%, Londres del 0,47% y Fráncfort del 0,37%. Según el medio, estos movimientos reflejan la prudencia de los mercados a la espera de los datos y decisiones que podrían marcar la evolución de la economía europea durante las próximas semanas.

En el mercado de materias primas, el petróleo experimentó significativas caídas en su precio. El barril de Brent, referencia en Europa, perdió un 4,79% para situarse en 66 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, descendió un 5%, alcanzando los 61,94 dólares. El medio destacó que estos movimientos en las materias primas suelen incidir de manera directa en los precios de las acciones de empresas energéticas, como fue el caso de Repsol.

La sesión también estuvo marcada por movimientos en los mercados financieros internacionales. En el mercado de divisas, el euro se situó en 1,1859 dólares al inicio de la jornada, dato relevante en un periodo en el que los bancos centrales se preparan para anunciar posibles ajustes en políticas monetarias. Mientras tanto, el interés exigido al bono español a diez años descendió hasta el 3,222%, una evolución que suele estar vinculada a las expectativas de los inversores frente a la política monetaria del BCE y al entorno macroeconómico general, según comentó el medio.

En conjunto, el arranque de la semana mostró el impacto que los resultados empresariales y las expectativas sobre medidas de los bancos centrales pueden tener sobre los mercados financieros, según expuso la fuente. La conjugación de datos empresariales nacionales, indicadores económicos del bloque de la eurozona, y la evolución de los mercados internacionales de divisas y materias primas configuran el escenario para los próximos días en las bolsas europeas y, particularmente, en la española.