El expiloto de Fórmula 1 Jenson Button, nuevo embajador del equipo de F1 Aston Martin

La trayectoria de Jenson Button al lado de Honda ha marcado varios hitos en la Fórmula 1, incluyendo su primer triunfo en el Gran Premio de Hungría en 2006 y el título en el campeonato Super GT de Japón. Este lazo con el fabricante japonés cobra relevancia ante el nuevo rumbo de Aston Martin, pues a partir de 2026 Honda proveerá los motores del equipo británico. Según informó Europa Press, el expiloto británico asumirá el papel de embajador de Aston Martin Aramco desde el inicio de la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, después de concretar un acuerdo plurianual con la escudería.

Button, quien logró el campeonato mundial en 2009 con BrawnGP, participará en iniciativas mediáticas, comerciales y colaborativas del equipo, detalló Aston Martin en un comunicado replicado por Europa Press. El documento destaca que el nuevo embajador aportará una "combinación única de credibilidad, reconocimiento mundial y capacidad narrativa", con vistas a fortalecer la imagen y proyección global de Aston Martin durante la nueva fase que afronta la escudería.

De acuerdo con Europa Press, la alianza de Button con la estructura de Silverstone coincide con la llegada de Honda como suministrador de motores, lo que refuerza el valor de la experiencia previa del británico junto a la marca nipona. A lo largo de su carrera, el expiloto mantuvo una estrecha relación profesional con Honda, factor considerado estratégico por Aston Martin en el comunicado difundido a los medios.

El acuerdo entre Button y Aston Martin Aramco también permitirá la reunión con Fernando Alonso, campeón mundial en 2005 y 2006. Ambos compartieron equipo en McLaren durante las temporadas 2015 y 2016, y el reencuentro entre los dos titanes del automovilismo añade un ingrediente adicional al proyecto de la escudería de cara al futuro inmediato, según consignó Europa Press en su cobertura.

En palabras trasladadas por Europa Press, Jenson Button expresó: "Unirme a Aston Martin en un momento tan transformador en la historia del equipo y del deporte es realmente emocionante para mí. La nueva colaboración de Honda con el equipo ha sido un gran atractivo y estoy deseando aportar mis años de experiencia trabajando con ellos a mi nuevo cargo como embajador. 2026 va a ser fascinante y formar parte de un equipo tan ambicioso es una oportunidad real".

Por su parte, Jefferson Slack, quien dirige la gestión comercial de Aston Martin Aramco, puntualizó en declaraciones recogidas por Europa Press que Button "es una de las figuras más respetadas de la Fórmula 1 moderna". Slack subrayó su condición de campeón mundial, su cercanía a Honda y su habilidad para conectar con aficionados y socios. Agregó que la visión y presencia del expiloto británico serán activos valiosos en la estrategia de consolidación y crecimiento del equipo a largo plazo.

Según información ampliada por Europa Press, la llegada de Button a las filas de Aston Martin Aramco coincide con una etapa clave: la preparación del equipo para profundos cambios reglamentarios y técnicos a partir de 2026, cuando Honda se reincorpore como proveedor oficial de motores. La experiencia del expiloto con la marca japonesa y su relación previa con Fernando Alonso complementan el nuevo enfoque estratégico de la escudería.

Europa Press subraya que durante su carrera, Button sumó éxitos destacados con Honda, lo que permitió cimentar una reputación en el automovilismo internacional. En 2006 obtuvo su primera victoria en la Fórmula 1 bajo la bandera de Honda y más adelante amplió su palmarés en Japón con el campeonato Super GT, también al volante de un automóvil impulsado por el fabricante nipón.

La nota publicada por Europa Press detalla que Jenson Button aportará su conocimiento tanto en programas comerciales ligados a la escudería, como en plataformas mediáticas y colaboraciones institucionales. La presencia de un campeón del mundo como embajador fortalece la estructura del equipo en un periodo de transición y refuerza la motivación interna de cara a las próximas temporadas.

Por último, el vínculo renovado entre Button y Alonso recrea una de las alianzas más recordadas del automovilismo reciente, en la medida que ambos comparten la etiqueta de campeones mundiales y un pasado como compañeros. Este espíritu colaborativo, junto con la llegada de Honda y la incursión de Button en roles estratégicos, perfila una etapa de transformaciones estructurales en Aston Martin, según reiteró Europa Press en su análisis del anuncio.