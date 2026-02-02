Ecopetrol y Frontera Energy acuerdan asegurar el suministro de gas natural en Colombia a partir de julio

La planificación de una expansión paulatina hasta alcanzar 370 millones de pies cúbicos diarios de gas natural hacia 2028, basada en instalaciones portuarias ubicadas en Cartagena, marca uno de los pasos más recientes hacia la diversificación energética en Colombia. Según reportó Ecopetrol en un comunicado difundido y citado por diversos medios, el acuerdo alcanzado con la canadiense Frontera Energy permitirá incorporar de manera anticipada 126 millones de pies cúbicos día a partir del tercer trimestre de 2026, consolidando una estrategia de refuerzo en el suministro nacional de gas.

La petrolera estatal colombiana detalló que esta alianza incluye la contratación de servicios de regasificación utilizando la infraestructura de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía, propiedad de Frontera Energy y emplazada en Cartagena de Indias. Tal como publicó Ecopetrol, esta solución se integrará de manera progresiva, con una primera fase de entrada temprana al mercado y una posterior ampliación que triplicará la capacidad en un plazo de dos años.

De acuerdo con el comunicado de Ecopetrol, la medida forma parte de un portafolio más amplio pensado para asegurar el abastecimiento energético del país en el mediano y largo plazo. Entre los proyectos que complementan esta estrategia figura la iniciativa conjunta con Cenit para la implementación de una terminal de regasificación en Coveñas, prevista para iniciar operaciones en 2029 y proveer hasta 400 millones de pies cúbicos diarios. Además, la petrolera resaltó que los desarrollos costa afuera en el mar Caribe podrían sumar cerca de 470 millones de pies cúbicos adicionales hacia 2030.

El medio consignó que la finalidad explícita de estos movimientos es garantizar la estabilidad y confiabilidad del suministro de gas natural, en sintonía con esfuerzos compartidos entre el sector público y privado. Ecopetrol y Frontera Energy afirmaron en su mensaje conjunto que buscan trabajar coordinadamente con el Gobierno nacional y las autoridades regulatorias para facilitar la implementación temprana de la nueva infraestructura y fortalecer el abastecimiento tanto para hogares como para la industria y otros segmentos económicos del país.

La utilización de la infraestructura existente en Cartagena acorta los plazos para la entrada de nuevos volúmenes de gas al sistema nacional, según la información difundida. Esto responde a la necesidad de atender el potencial crecimiento de la demanda interna y reducir el riesgo de desabastecimiento en el contexto de transición energética y fluctuaciones de la producción local.

En su comunicado, Ecopetrol remarcó que la solidez de este plan radica en la diversificación de fuentes y puntos de entrada. Mientras la infraestructura portuaria en Cartagena permite la recepción, almacenamiento y regasificación de gas licuado de origen externo, los desarrollos en Coveñas y el potencial productivo de áreas costa afuera suman alternativas al portafolio existente. Esto, indicó la compañía, permite adaptarse con mayor flexibilidad a escenarios cambiantes en la oferta y la demanda.

La empresa destacó que la suma de estos proyectos forma parte de los planes estructurales para asegurar la autosuficiencia energética y responder a compromisos nacionales e internacionales en materia de reducción de emisiones y desarrollo sostenible. Según el medio, la articulación entre Ecopetrol, Frontera Energy, Cenit y otras entidades públicas y privadas resulta clave para materializar inversiones y ejecutar obras en los plazos propuestos.

Ecopetrol y Frontera Energy enfatizaron su intención de mantener canales de trabajo conjunto con el Estado y los agentes del sector energético con el objetivo de acelerar la entrada en operación de la solución de regasificación en Cartagena. Asimismo, subrayaron los beneficios esperados para los consumidores, la industria y la economía en general, asociados a un suministro confiable y diversificado.

La entrada en funcionamiento de estos proyectos, según fuentes oficiales, facilitará la adaptación de la matriz energética colombiana a nuevas condiciones tanto locales como internacionales, al tiempo que fortalece la infraestructura y las capacidades logísticas necesarias para el sector gasífero.