Buques de guerra de EEUU e Israel realizan maniobras en el mar Rojo

Buques militares de Estados Unidos y de Israel han realizado unas maniobras conjuntas en el mar Rojo, según han informado las autoridades estadounidenses, en una acción "rutinaria" a pesar de la tensión entre Estados Unidos e Irán.

"El destructor de misiles guiados de clase Arleigh Burke 'USS Delbert D. Black' realiza maniobras marítimas rutinarias con el buque militar israelí 'INS Eilat' en el mar Rojo tras una escala programada el 1 de febrero de 2026", ha publicado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en redes sociales junto a una imagen de ambas embarcaciones.

"El entrenamiento coordinado ha demostrado la fuerte vinculación militar entre la Quinta Flota de Estados Unidos y la Armada israelí", ha añadido el CENTCOM.

El domingo eran las Fuerzas Armadas israelíes las que informaban de estas maniobras "parte de la cooperación entre la Armada israelí y la Quinta Flota de Estados Unidos en la zona del mar Rojo".

Estados Unidos ha amenazado con nuevos ataques sobre Irán para forzar una negociación sobre su programa nuclear. Turquía, Arabia Saudí, Qatar y Egipto están intentando sentar a ambas partes a negociar en medio de la retórica subida de tono de los dirigentes de los dos países.

