Al menos tres muertos y cinco heridos por el paso del ciclón 'Fytia' por Madagascar

Al menos tres personas han muerto, cinco han resultado heridas y otra permanece en paradero desconocido a causa de las fuertes lluvias provocadas por el paso del ciclón 'Fytia' por Madagascar, donde ya hay casi 8.500 desplazados.

Las autoridades del país han informado de que en total, se estima que 28.368 personas se han visto afectadas en 18 distritos de todo el país por el fenómeno meteorológico, que ha provocado daños significativos en viviendas e infraestructuras, especialmente en las escuelas, según informaciones del diario 'Midi Madagasikara'.

Además, han emitido la alerta roja para la zona de la capital, Antananarivo, debido al riesgo de que se produzca la ruptura de un dique en el curso del río Sisaony, lo que podría provocar graves inundaciones en varios municipios de las inmediaciones.

Asimismo, han informado de que el ciclón tocó tierra el domingo y de que la situación "sigue siendo inestable". Al menos 6.139 viviendas se han inundado, 104 han sufrido daños y 813 se encuentran completamente destruidas.

