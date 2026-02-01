Un candidato demócrata gana un escaño en el senado de Texas en una circuscripción en la que arrasó Trump

El escaño del noveno distrito del Senado de Texas permanecía vacante desde el verano, cuando la republicana Kelly Hancock dejó el cargo para asumir funciones como auditora estatal. En esta coyuntura, la contienda electoral tomó relevancia nacional debido a la naturaleza tradicionalmente conservadora del distrito y a los antecedentes de clara ventaja republicana en procesos anteriores. El triunfo de Taylor Rehmet, sindicalista y representante del Partido Demócrata, marca un cambio significativo respecto al pasado electoral inmediato de la región, según consignó la CNN.

En las elecciones parciales celebradas el sábado, el candidato Taylor Rehmet logró superar a Leigh Wambsganss, quien contó con el respaldo explícito del expresidente Donald Trump. De acuerdo con la información publicada por la CNN, la segunda vuelta por la representación del 9º Distrito concluyó con una diferencia de 14 puntos porcentuales a favor de Rehmet, lo que representa un vuelco político de 31 puntos en comparación con los resultados obtenidos por Trump en 2024, cuando el exmandatario había ganado la circunscripción por 17 puntos.

La candidatura de Wambsganss recibió apoyo público de Trump en los dos días previos a la votación, incluyendo tres mensajes desde su propia red social. No obstante, una vez difundidos los resultados de la elección, Trump se desligó del proceso y de la candidata, afirmando ante la prensa desde Florida: "No estoy en eso. Es una votación local en Texas". Añadió: "Es una pena. ¿Qué puedo decir? No tengo nada que ver con eso", posicionándose distante del desenlace y minimizando el vínculo con la derrota.

Por su parte, Taylor Rehmet contó con el respaldo del movimiento sindical y del Partido Demócrata tanto a nivel estatal como federal. Según detalló la CNN, esta victoria ha sido interpretada por los demócratas como una señal positiva hacia las próximas elecciones de medio término previstas para noviembre. Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata (CND), destacó que “ha sido un resultado histórico y es porque el CND ha apostado por elecciones en las que no teníamos ninguna ventaja para asegurarnos de que reconstruimos nuestra capacidad con argumentos en todo el país”.

Dentro de este contexto, la victoria de Rehmet viene acompañada de un proceso de reconstrucción por parte de los demócratas en territorios anteriormente considerados fuera de su alcance. El partido implementó estrategias para disputar zonas sin garantías de triunfo, buscando recuperar su presencia en regiones con fuerte raigambre republicana, informó la CNN.

El resultado electoral en el Distrito 9 se produce tras la salida de Hancock, cuya dimisión abrió una oportunidad para modificar el equilibrio político en el Senado local. La configuración demográfica y política de la circunscripción había favorecido históricamente a los republicanos, lo que intensificó la atención depositada en estos comicios. La campaña de Rehmet se centró en representar los intereses sindicales y captar el apoyo de sectores tradicionalmente menos movilizados en la zona.

El medio CNN subrayó que la distancia de 14 puntos con la que Rehmet superó a Wambsganss resulta particularmente significativa no solo por la magnitud del vuelco respecto a la votación precedente, sino porque refleja dinámicas cambiantes en el electorado del estado. La participación y el respaldo a candidaturas progresistas en regiones tradicionalmente conservadoras podrían tener repercusiones en las estrategias de ambos partidos para ciclos electorales posteriores.

Leigh Wambsganss, pese al respaldo recibido por figuras nacionales del Partido Republicano, no logró evitar la reducción de la ventaja acumulada en años anteriores. El apoyo público de Trump, lejos de consolidar el voto conservador, no se tradujo en una victoria, lo que alimentó debates internos entre los círculos republicanos sobre la efectividad de la intervención nacional en disputas locales, informó la CNN.

En resumen, la obtención del escaño por parte de Taylor Rehmet simboliza un reordenamiento en el panorama electoral texano, en una jurisdicción tradicionalmente inclinada al Partido Republicano. Las próximas elecciones de medio término constituyen el siguiente escenario clave en el que los demócratas intentarán capitalizar este avance, mientras los republicanos analizan los factores detrás del retroceso en una región previamente considerada segura, según destacó la CNN.