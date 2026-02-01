Ucrania denuncia 15 muertos por el impacto de un dron ruso contra un autobús en el centro-este del país

El autobús que trasladaba a trabajadores mineros tras su jornada laboral se convirtió en el epicentro de un ataque, según detalló la empresa energética DTEK a través de su canal de Telegram, cuando un vehículo aéreo no tripulado impactó en la localidad de Pavlogrado, en la región de Dnipropetrovsk. De acuerdo con la información publicada por DTEK, el ataque se dio en el marco de una ofensiva más amplia dirigida contra instalaciones mineras de la zona, cobrándose la vida de quince empleados y dejando a siete heridos.

Tal como informó el medio citado, el incidente tuvo lugar este domingo durante una acción descrita como un "ataque masivo ruso" en la que el dron ruso alcanzó directamente el autobús que transportaba a los mineros. DTEK comunicó: "El epicentro de uno de los ataques fue un autobús de trabajo que transportaba a mineros desde la empresa tras un turno en la región de Dnipropetrovsk. Hasta el momento, se sabe que 15 mineros han muerto. Según información preliminar, 7 mineros también resultaron heridos".

En paralelo, El País consignó que el responsable militar regional, Oleksandr Ganzha, confirmó la apertura de una investigación oficial después del ataque para esclarecer detalles acerca de la trayectoria del dron y el desarrollo de los hechos. El funcionario anunció además que las autoridades han declarado una alerta regional en señal de prevención ante la posibilidad de que puedan producirse más agresiones. Ganzha utilizó su canal de Telegram para comunicar la reacción inmediata de los cuerpos de emergencia y el desarrollo de operativos de seguridad.

Según la información publicada por El País, la ofensiva que involucró este ataque con dron formó parte de un conjunto de acciones militares dirigidas específicamente contra las minas explotadas por la empresa DTEK en la zona, lo que elevó la preocupación entre trabajadores y residentes locales. El impacto directo sobre un vehículo de transporte laboral acentuó el clima de inseguridad y llevó a la compañía y a las autoridades a reforzar las medidas de precaución.

Tras el impacto, los equipos médicos llegaron al lugar para socorrer a las víctimas y trasladar a los heridos a centros hospitalarios de la región. El medio El País destacó que los servicios de emergencia actuaron de manera coordinada para intentar minimizar las consecuencias del ataque. Las primeras evaluaciones médicas identificaron diferentes niveles de gravedad entre los siete mineros lesionados, por lo que algunos debieron recibir atención especializada.

El ataque se produjo en un contexto de alerta creciente en el centro-este de Ucrania, donde los incidentes con drones se han intensificado en los últimos meses, según informó El País consignando la preocupación recurrente entre las autoridades y la población civil ante la amenaza de nuevos episodios de violencia. La activación de la alarma regional responde a la necesidad de vigilar posibles movimientos adicionales y preparar respuestas rápidas.

DTEK, la empresa responsable de la mina, mantiene comunicación constante con las autoridades ucranianas para coordinar medidas de protección tanto para su personal como para las infraestructuras críticas de la zona. De acuerdo con la información difundida por El País, la compañía alertó a sus trabajadores y puso en marcha protocolos de prevención tras el ataque, a fin de evitar la repetición de incidentes similares.

La investigación en curso, liderada por la administración militar local y los cuerpos de seguridad, busca obtener datos precisos sobre las circunstancias del ataque y sobre la tecnología utilizada en el dron que alcanzó el autobús. El País reportó que la recopilación de indicios y testimonios forma parte del proceso para determinar responsabilidades y establecer nuevas estrategias de vigilancia en la región de Dnipropetrovsk.

De acuerdo con las declaraciones oficiales recogidas por El País, los habitantes de Pavlogrado y zonas cercanas han recibido instrucciones para mantenerse atentos e informar de cualquier movimiento inusual. Las fuerzas de seguridad patrullan las inmediaciones de los centros laborales más vulnerables, especialmente aquellas relacionadas con la industria minera y energética.

El episodio se suma a una serie de ataques que, según El País, han afectado a la infraestructura energética e industrial de Ucrania desde el inicio del conflicto. Las autoridades ucranianas han reiterado su condena a las agresiones sobre objetivos civiles y han solicitado respaldo internacional para fortalecer los sistemas de defensa aérea en regiones como Dnipropetrovsk.

La empresa DTEK reiteró su compromiso con el bienestar de los empleados afectados y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. El País indica que los dirigentes de la empresa trabajan en conjunto con las autoridades locales y regionales para evaluar los daños materiales y humanos y definir los pasos a seguir en el desarrollo de las tareas cotidianas bajo condiciones de emergencia.

Finalmente, el reporte de El País suma el testimonio de ciudadanos que fueron testigos indirectos del ataque, los cuales relataron escenas de temor y desorientación tras la explosión que destruyó el autobús donde se transportaban los mineros fallecidos. La incertidumbre persiste entre los trabajadores y la comunidad mientras avanza la investigación oficial y se mantienen en vigor las alertas por potenciales nuevos ataques en la región.