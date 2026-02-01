Agencias

Trump se declara convencido de que está "absuelto" de cualquier vinculación con los crímenes sexuales de Epstein

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que la información contenida nueva remesa de documentos desclasificados en el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein le "absuelve" de cualquier vinculación con el fallecido empresario, condenado por prostitución de una menor y considerado como el cabecilla de una trama de abusos sexuales a menores.

"A mí me ha dicho gente muy importante que no solo me absuelven, sino que además es justo lo contrario de lo que se esperaba la izquierda radical", ha declarado Trump, quien mantuvo relaciones sociales y profesionales con Epstein durante más de 20 años.

Trump, además, aprovechó para acusar al periodista Michael Wolff (quien ha escrito varios libros críticos con el presidente) de conspirar con Epstein. "Querían hacerme daño, políticamente hablando", ha indicado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes unos tres millones de páginas adicionales de los documentos relacionados con el delincuente sexual, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre. En este paquete se incluyen más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Madrid Fusión 2026: Viajar a Lima, el Amazonas o la costa norte peruana a través del paladar

Durante el cierre de Madrid Fusión 2026, la representación peruana conquistó a miles de asistentes con demostraciones de cocina limeña, amazónica y norteña, despertando interés internacional por los sabores tradicionales y contemporáneos que distinguen a Perú como referente mundial

Madrid Fusión 2026: Viajar a

Colombia afirma que empresas nacionales podrían transportar gas natural y crudo de Venezuela "pronto"

Ecopetrol e ISA Conexiones analizan su posible participación en el sector energético venezolano, mientras Colombia espera medidas de Estados Unidos sobre sanciones para avanzar en acuerdos de importación de gas y fortalecimiento de la red de hidrocarburos

Colombia afirma que empresas nacionales

A juicio diez acusados de enviar cocaína desde Perú hasta Mallorca escondida en sillas de ruedas

A juicio diez acusados de

España termina sexta en las Series Mundiales de rugby seven de Singapur

España termina sexta en las

Al menos 41 supuestos insurgentes mueren en operaciones del Ejército de Pakistán

Infobae