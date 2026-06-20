Agencias

Llega a Irán el ministro del Interior paquistaní para seguir discutiendo las negociaciones con EEUU

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El ministro del Interior de Pakistán, Moshin Naqvi, ha llegado este sábado a Irán para seguir tratando con las autoridades del país el discurrir del acuerdo preliminar alcanzado esta semana entre Washington y Teherán, gracias en parte a la mediación paquistaní.

La radiotelevisión oficial de Irán, IRIB, ha confirmado la llegada del ministro a Masshad, donde se reunirá con altos cargos iraníes y visitará el santuario de Raza.

En su última visita, a principios de esta semana, Naqvi se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, y con el ministro del Interior, Eskandar Momeni.

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