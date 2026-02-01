Once milicianos de Boko Haram muertos en una operación del Ejército nigeriano

Once miembros del grupo islamista Boko Haram, incluido un comandante, han muerto en una operación militar desarrollada la pasada noche en el estado de Borno, según un comunicado de las Fuerzas Armadas.
El Ejército informa de "otro importante éxito operativo" por la "neutralización" de un alto mando de Boko Haram/Estado Islámico - Provincia de África Occidental (ISWA), Abú Jalid, considerado el 'número dos' de Boko Haram en el Bosque de Sambisa, "junto a otros diez terroristas".
Abú Jalid era "una figura clave dentro de la jerarquía terrorista, que coordinaba operaciones y logística en el eje de Sambisa", ha destacado el Ejército.
Tras el enfrentamiento se han incautado cinco fusiles AK-47, munición, varias bicicletas, material logístico y alimentos, así como abundantes suministros médicos.
El Ejército destaca además que esta operación se produce menos de 24 horas después de otra en la que fue abatido otro "destacado comandante" del grupo, Julaibib, en la región de Gujba, provincia de Tombuctú.
Las fuerzas de seguridad nigerianas han llevado a cabo decenas de operaciones contra Boko Haram e ISWA en el noreste del país ante el aumento de la inseguridad a causa de sus ataques. El deterioro de la seguridad se ha expandido además a otras zonas del norte y el centro del país a causa de la propagación de redes criminales, en medio de preocupaciones sobre abusos contra la población civil.