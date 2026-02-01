Agencias

Jubalandia y Puntlandia acusan al Gobierno de intentar boicotear las inminentes conversaciones de unidad

Guardar

Los estados separatistas de Jubalandia y Puntlandia han acusado este domingo al Gobierno somalí de intentar boicotear las conversaciones de unidad, cuyo comienzo está previsto para el lunes, después de denunciar que las autoridades federales ordenaron dar media vuelta a sus aviones por ir acompañadas de guardaespaldas armados.

"No existe un acuerdo conjunto sobre el número de personal de seguridad u otros invitados que acompañan a la delegación presidencial a Mogadiscio", ha hecho saber el presidente del estado de Jubalandia, Ahmed Madobe, en un comunicado publicado en sus redes sociales donde avisa que incidentes como éste "plantean serias dudas sobre la fiabilidad y el sentido de responsabilidad del Gobierno Federal".

La llamada "conferencia consultiva" prevista para hoy es uno de los momentos políticos más importantes en meses para Somalia, porque en ellas estaba prevista la participación del Gobierno, la principal oposición del país e incluso las agraviadas delegaciones separatistas (quienes no han confirmado si acabarán acudiendo al encuentro) para concretar un esencial calendario electoral y limar asperezas tras meses de disputas sobre la estructura federal del país.

El Parlamento de Puntlandia ha denunciado también en redes que a su delegación le ha ocurrido lo mismo y que la decisión de las autoridades de que el avión diera media vuelta ha puesto en peligro las vidas de su delegación. Las autoridades somalíes, denuncian los puntlandeses y jubalandeses, desconocían si el avión de la delegación tenía el combustible suficiente para regresar.

Por contra, el ministro de Defensa de Somalia, Ahmed Moallim Fiqi, ha acusado a las delegaciones de cometer una irresponsabilidad al ir acompañadas por guardias armados independientemente de que estuviera pactado o no.

El ministro ha esgrimido que el gobierno federal es responsable de garantizar su seguridad y que no era necesario llevar guardias de seguridad armados al aeropuerto, por no mencionar que la exhibición de guardias armados en los hoteles e instalaciones que alojan la conferencia representaba una imagen "inaceptable".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno destina 4,7 millones de euros en la promoción del Bono Cultural Joven 2026

La Dirección General de Derechos Culturales invertirá recursos significativos para impulsar la ayuda dirigida a jóvenes que cumplen la mayoría de edad, buscando fomentar su acceso a bienes y servicios ligados a la actividad cultural durante 2026

El Gobierno destina 4,7 millones

Prieto pide a los cónsules de Pakistán y Marruecos transmitir tranquilidad sobre la regularización

Representantes diplomáticos de ambas naciones han recibido instrucciones para calmar la preocupación por los nuevos requisitos migratorios en Catalunya, mientras cientos de solicitantes aguardan documentación clave temiendo retrasos por trámites y situaciones complicadas en sus lugares de origen

Prieto pide a los cónsules

Las cuatro principales empresas de defensa de EE.UU. acumularon casi 600.000 millones en pedidos en 2025

Las cuatro principales empresas de

Novak Djokovic: "Lo que está haciendo Alcaraz es legendario"

Novak Djokovic: "Lo que está

Los fondos de inversión mantienen en enero su tendencia al alza y superan los 456.000 millones de patrimonio

El volumen agregado alcanzó un nuevo máximo en enero impulsado principalmente por las subidas de mercado y flujos positivos de nuevas suscripciones, con la renta variable extranjera y los fondos mixtos entre los productos que más destacaron en captaciones y rentabilidad

Los fondos de inversión mantienen