El presidente de Tigray asegura que las milicias se están retirando pero persiste la amenaza del conflicto

El presidente en funciones de la región etíope de Tigray, el general Tadesse Worede, ha asegurado que las milicias de la zona se están retirando de la conflictiva localidad de Tselemti después de que su presencia amenazara con reactivar uno de los peores conflictos de la historia reciente del continente.

Las milicias de Tselemti son aliadas de la antigua administración de la región, el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) y reclamaban la salida inmediata de la zona de grupos guerrilleros del vecino estado de Ahmara, colaboradores del Ejército etíope en la cruenta guerra que libraron contra esta organización entre 2020 y 2022 y que dejó entre 100.000 y 600.000 muertos.

El acuerdo de paz alcanzado en 2022 en Pretoria (Sudáfrica), estipulaba la retirada de las milicias de Amhara en los territorios de Tigray que ocupó durante el conflicto pero esta circunstancia todavía no ha ocurrido.

Tadesse, considerada una figura conciliadora entre el TPLF y el Gobierno etíope, ha explicado que la retirada de las milicias representa una "medida para tranquilizar los ánimos" y demostrar que los tigriñas están listos para "resolver de manera pacífica" la situación.

"Nuestra retirada demuestra claramente que no deseamos volver a la guerra", ha declarado el general a la cadena Tigray antes de añadir que "no hay duda que pueda resolverse con la guerra, sino con la paz y la negociación".

El presidente en funciones ha asegurado no obstante que las principales demandas de Tigray se mantienen inalteradas, centradas en el regreso de los desplazados internos (IDP) y la restauración de la soberanía constitucional de la región.

El general Tadesse, además, que la falta de resolución de los problemas de desplazamiento y territoriales podría conducir a un nuevo conflicto, pero también se mostró convencido de que el Acuerdo de Pretoria sigue ofreciendo un marco viable para las negociaciones, según comentarios recogidos por el diario 'Addis Standard'.