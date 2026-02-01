Agencias

El presidente de Tigray asegura que las milicias se están retirando pero persiste la amenaza del conflicto

Guardar

El presidente en funciones de la región etíope de Tigray, el general Tadesse Worede, ha asegurado que las milicias de la zona se están retirando de la conflictiva localidad de Tselemti después de que su presencia amenazara con reactivar uno de los peores conflictos de la historia reciente del continente.

Las milicias de Tselemti son aliadas de la antigua administración de la región, el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) y reclamaban la salida inmediata de la zona de grupos guerrilleros del vecino estado de Ahmara, colaboradores del Ejército etíope en la cruenta guerra que libraron contra esta organización entre 2020 y 2022 y que dejó entre 100.000 y 600.000 muertos.

El acuerdo de paz alcanzado en 2022 en Pretoria (Sudáfrica), estipulaba la retirada de las milicias de Amhara en los territorios de Tigray que ocupó durante el conflicto pero esta circunstancia todavía no ha ocurrido.

Tadesse, considerada una figura conciliadora entre el TPLF y el Gobierno etíope, ha explicado que la retirada de las milicias representa una "medida para tranquilizar los ánimos" y demostrar que los tigriñas están listos para "resolver de manera pacífica" la situación.

"Nuestra retirada demuestra claramente que no deseamos volver a la guerra", ha declarado el general a la cadena Tigray antes de añadir que "no hay duda que pueda resolverse con la guerra, sino con la paz y la negociación".

El presidente en funciones ha asegurado no obstante que las principales demandas de Tigray se mantienen inalteradas, centradas en el regreso de los desplazados internos (IDP) y la restauración de la soberanía constitucional de la región.

El general Tadesse, además, que la falta de resolución de los problemas de desplazamiento y territoriales podría conducir a un nuevo conflicto, pero también se mostró convencido de que el Acuerdo de Pretoria sigue ofreciendo un marco viable para las negociaciones, según comentarios recogidos por el diario 'Addis Standard'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Swatch gana 3,3 millones en 2025, un 98,4% menos, pero mantiene el dividendo y prevé un buen desempeño en 2026

La firma suiza obtiene mínimos históricos en sus utilidades durante 2025 tras desplomarse respecto al año anterior, aunque la empresa asegura que prevé mejoras significativas en todas sus divisiones e insiste en la distribución de dividendos

Swatch gana 3,3 millones en

Liga F alcanza un acuerdo con TVE y TV3/3CAT para la emisión de partidos en abierto

La nueva alianza garantiza que cuatro encuentros sean accesibles en señal abierta cada semana, buscando aumentar el alcance del deporte femenino, atraer a más espectadores y robustecer la proyección mediática de las jugadoras y los clubes

Liga F alcanza un acuerdo

Polonia firma un contrato de 3.500 millones para el primer sistema integral antidrones en Europa

El gobierno polaco impulsa una avanzada red de defensa contra aeronaves no tripuladas, sumando empresas locales y socios internacionales para asegurar el flanco oriental ante crecientes amenazas en la frontera con Bielorrusia y tras recientes incidentes rusos

Polonia firma un contrato de

Víctor Font: "El Laporta de 2003 querría echar del Barça al Laporta de 2026"

Víctor Font: "El Laporta de

Países Bajos presenta un acuerdo de coalición centrado en Defensa, recortes en sanidad y políticas de asilo

Las formaciones firmantes del acuerdo anunciaron un fuerte incremento del gasto militar, medidas para limitar el aumento del presupuesto sanitario, reformas sociales y una línea migratoria más estricta, en medio de un entorno parlamentario sin mayoría estable

Países Bajos presenta un acuerdo