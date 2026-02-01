(Crónica) San Mamés reparte el derbi por golazos y el Betis se pone quinto

La expulsión de Brais Méndez en los minutos finales del derbi vasco condicionó el desenlace del partido entre el Athletic Club y la Real Sociedad en San Mamés, abriendo la puerta al empate tras el destacado tanto de Iñigo Ruiz de Galarreta. Con un encuentro que durante la mayor parte del tiempo estuvo controlado por la Real Sociedad, el desenlace se vio alterado por esa decisión arbitral cuando restaban pocos minutos para el final. De acuerdo con Europa Press, la igualdad 1-1 repartió puntos y protagonismo a golazos en esta jornada 22 de LaLiga EA Sports.

El desarrollo del derbi reflejó el empuje inicial del conjunto dirigido por Pellegrino Matarazzo, que dominó durante la primera mitad y logró adelantarse en el marcador gracias a Gonçalo Guedes. El delantero portugués concretó la primera anotación al aprovechar un saque de esquina y batir a Unai Simón tras haber estado a punto de marcar minutos antes con un cabezazo, según publicó Europa Press. El dominio de la Real, que terminó la primera parte con una renta mínima, dejó a los aficionados del Athletic insatisfechos, hecho que se manifestó con abucheos en el estadio bilbaíno.

El Athletic se mantuvo sin generar peligro en la meta rival a lo largo del primer tiempo, mostrando dificultades para igualar la intensidad rival. Europa Press detalló que los dirigidos por Ernesto Valverde buscaron revertir la dinámica durante la segunda mitad, apostando más por la entrega emocional que por el despliegue táctico. La reacción se consolidó luego de la tarjeta roja directa a Brais Méndez, señalada tras un altercado con Aitor Paredes, lo que obligó a la Real Sociedad a replantear su planteamiento defensivo.

En ese nuevo escenario, Ruiz de Galarreta marcó un gol de larga distancia que igualó el marcador. El portero Álex Remiro logró impedir un posible segundo tanto local, protegiendo el punto para la Real Sociedad. Europa Press agregó que este empate deja a la Real Sociedad con 28 puntos y al Athletic con 25, mientras persiste la tendencia descendente de resultados del equipo bilbaíno.

Europa Press también consignó que en La Cartuja, el Real Betis venció por 2-1 al Valencia y ascendió al quinto puesto de la clasificación. El equipo bajo la conducción de Manuel Pellegrini busca consolidar su posición antes de enfrentarse en Copa del Rey al Atlético de Madrid. El Betis dejó atrás su derrota anterior frente al Deportivo Alavés, mientras que el Valencia, que venía de dos victorias consecutivas, falló una oportunidad desde el punto de penalti ejecutada por Pepelu antes de recibir el primer gol por parte de Luis Rioja.

El tanto de Chimy Ávila, también desde los once metros, permitió al Betis igualar el partido en la primera mitad. El segundo tiempo mostró mayor control de balón por parte del Betis, aunque el Valencia logró generar riesgo en el área contraria. Las opciones de Danjuma y Sadiq para el equipo visitante no se tradujeron en goles, según informó Europa Press. Finalmente, un avance individual de Deossa culminó con el gol de Pablo Fornals, que aseguró los tres puntos para el conjunto sevillano.

Con este resultado, el Valencia permanece con 23 puntos en la tabla, la misma cifra que posee el Getafe. Europa Press explicó que el conjunto madrileño corre el riesgo de descender posiciones si el Mallorca supera al Sevilla en el siguiente encuentro. El ambiente en el estadio del Getafe evidenció frustración ante la proximidad de la zona de descenso, pese a un inicio de temporada que había instalado expectativas más altas.

En el duelo entre Getafe y Celta de Vigo, ambos equipos no pasaron del empate sin goles. El Getafe controló la posesión durante el primer tiempo, aunque no generó situaciones claras frente al arco rival. Acciones como el cabezazo de Mauro Arambarri y la llegada de Luis Vázquez resultaron insuficientes para abrir el marcador. Por parte del Celta, que contó con Fer López tras su sobresaliente desempeño en Europa, el equipo no logró desplegar un juego ofensivo efectivo. Según Europa Press, la segunda parte ofreció una participación más activa del Celta, pero la única ocasión reseñable correspondió a Borja Iglesias.

El desarrollo de la jornada 22 dejó a la Real Sociedad afianzada por encima del Athletic, al Betis en la quinta posición y a Valencia y Getafe en una lucha directa por alejarse de la parte baja de la tabla. Los empates y resultados obtenidos mantienen la expectativa sobre los próximos partidos, tanto en la competencia liguera como en la Copa del Rey.