Agencias

Cinco heridos tras la colisión de dos turismos, uno de los cuales circulaba en sentido contrario, en Herencia

Guardar

La colisión frontal de dos vehículos, uno de los cuales circulaba en sentido contrario, este domingo a la altura del kilómetro 78 de la CM-42, la Autovía de los Viñedos, en sentido Toledo, dentro del término municipal de Herencia (Ciudad Real), ha dejado cinco personas heridas.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 12.40 horas.

Los heridos son un hombre de 44 años, y tres niños de 1, 5 y 13 años, trasladados por ambulancia de soporte vital al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, y una mujer de 43 años, grave, trasladada al mismo lugar por una UVI.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Alcázar de San Juan, médico de urgencias, dos UVI y una ambulancia de soporte vital.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Swatch gana 3,3 millones en 2025, un 98,4% menos, pero mantiene el dividendo y prevé un buen desempeño en 2026

La firma suiza obtiene mínimos históricos en sus utilidades durante 2025 tras desplomarse respecto al año anterior, aunque la empresa asegura que prevé mejoras significativas en todas sus divisiones e insiste en la distribución de dividendos

Swatch gana 3,3 millones en

Liga F alcanza un acuerdo con TVE y TV3/3CAT para la emisión de partidos en abierto

La nueva alianza garantiza que cuatro encuentros sean accesibles en señal abierta cada semana, buscando aumentar el alcance del deporte femenino, atraer a más espectadores y robustecer la proyección mediática de las jugadoras y los clubes

Liga F alcanza un acuerdo

Polonia firma un contrato de 3.500 millones para el primer sistema integral antidrones en Europa

El gobierno polaco impulsa una avanzada red de defensa contra aeronaves no tripuladas, sumando empresas locales y socios internacionales para asegurar el flanco oriental ante crecientes amenazas en la frontera con Bielorrusia y tras recientes incidentes rusos

Polonia firma un contrato de

Víctor Font: "El Laporta de 2003 querría echar del Barça al Laporta de 2026"

Víctor Font: "El Laporta de

Países Bajos presenta un acuerdo de coalición centrado en Defensa, recortes en sanidad y políticas de asilo

Las formaciones firmantes del acuerdo anunciaron un fuerte incremento del gasto militar, medidas para limitar el aumento del presupuesto sanitario, reformas sociales y una línea migratoria más estricta, en medio de un entorno parlamentario sin mayoría estable

Países Bajos presenta un acuerdo