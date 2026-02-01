Agencias

Catalunya desactiva la alerta por viento y cierra el episodio con 649 llamadas al 112

Guardar

La Generalitat desactivó este sábado por la noche el plan especial de emergencias por riesgo de viento en Catalunya, el plan Ventcat, después de que fuera especialmente fuerte en las comarcas de Tarragona.

El teléfono de emergencias recibió durante el sábado 648 llamadas, la mayoría desde las comarcas del Alt Camp (12%), el Baix Camp (52%) y el Tarragonès (7%), ha informado Protecció Civil de la Generalitat en un comunicado.

El sábado fue una jornada "especialmente complicada" en estas comarcas, donde se registraron distintas incidencias, y los Bombers tuvieran que realizar 456 servicios, la mayoría por caída de árboles en la vía pública, desprendimiento de cobertizos o partes de tejados, mobiliario urbano caído, tendales rotos, entre otras actuaciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los grupos armados ilegales crecen 23,5 % en Colombia y cuentan con más de 27.000 miembros

Infobae

Irán se muestra dispuesto a negociar pese a la "falta de voluntad" de EE. UU. en el pasado

Infobae

Cuba califica de “fascista” nueva medida de EE.UU. contra su suministro energético

Infobae

El PIB de México creció un 0,5 % en 2025 y aumentó 1,6 % en el cuarto trimestre

Infobae

León XIV pide a los obispos que trasladen a los peruanos su afecto y recuerdo

Infobae