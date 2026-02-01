Carlos Alcaraz: "Nadie sabe lo que hemos pasado para ganar este trofeo"

En presencia de grandes figuras del tenis mundial, Carlos Alcaraz expresó su emoción al ver a Rafael Nadal en la grada durante la final del Abierto de Australia, subrayando que era la primera ocasión en que su compatriota presenciaba un partido oficial suyo desde la tribuna. El medio Europa Press reportó que, tras conquistar su primer título en Melbourne, el tenista murciano dedicó estas palabras a Nadal, agradeciendo su apoyo y recordando las experiencias vividas juntos en el circuito.

El deportista nacido en Murcia se proclamó campeón del Abierto de Australia este domingo, sumando así un nuevo logro a su carrera. Según informó Europa Press, Alcaraz puso énfasis en el esfuerzo realizado junto a su equipo para alcanzar lo más alto del tenis internacional. Durante la ceremonia de entrega del trofeo, recalcó que nadie conoce el verdadero alcance del trabajo y sacrificio afrontados en el proceso: “Nadie sabe todo el trabajo duro que he tenido que hacer para ganar este trofeo y lo que hemos pasado para llegar a este momento. No escuché nada de lo que la gente estaba diciendo antes de venir a Australia. Hicimos el trabajo correcto, me empujasteis cada día a hacer las cosas correctas. Estoy muy agradecido por todos los que tengo en la esquina ahora mismo. Este trofeo es vuestro”.

Europa Press detalló que, en su intervención tras el partido, el tenista dedicó varias palabras al serbio Novak Djokovic. Alcaraz calificó la trayectoria de Djokovic como un ejemplo inspirador para atletas de todas las disciplinas. “Estás haciendo cosas increíbles, lo que estás haciendo es realmente inspirador no solo para los tenistas, sino para los deportistas, para todas las personas del mundo, para mí también. Haces el trabajo correcto, el trabajo duro, todos los días con tu equipo, en todos los torneos a los que vas, jugando tan buen tenis. Me encanta verte jugar. Para mí, ha sido un honor compartir pista contigo. Muchas gracias por lo que estás haciendo, porque es realmente inspirador para mí”, afirmó el español según recogió Europa Press.

A lo largo del acto, Alcaraz reiteró su gratitud a aquellos que formaron parte de su camino al título, en particular a sus entrenadores, familiares y allegados. Mencionó que el apoyo recibido en los momentos de preparación y durante la competición resultó esencial para afrontar los desafíos que implicó el torneo, según detalló Europa Press.

En relación a Rafael Nadal, el medio consignó cómo el murciano compartió que Djokovic se refirió a lo inusual de ver a Nadal entre el público en un partido suyo, hecho al que Alcaraz sumó el significado personal que tenía ese momento. “Es un honor jugar frente a ti. Tuvimos grandes batallas en la pista, no demasiadas, pero para mí fue un honor estar en la pista, entrenando, jugando y compartiendo vestuario contigo, y ahora verte viendo mis partidos es un privilegio. Muchas gracias por estar aquí”, manifestó el joven campeón en palabras recogidas por Europa Press.

La organización del torneo y la audiencia australiana también recibieron el reconocimiento del tenista. Alcaraz agradeció a quienes trabajan en el Abierto de Australia por los esfuerzos implementados para que los jugadores se sientan acogidos cada edición. “Gracias a todos los que hicieron posible este torneo. Es un gran torneo para los jugadores, es un sitio increíble. Cada año hacen mejoras para que nos sintamos cómodos, así que lo aprecio y estoy muy agradecido por esto. Estoy muy contento de estar aquí cada año”, expresó el español, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

El vínculo con los aficionados australianos recibió atención especial durante el discurso del murciano. Valoró el respaldo recibido tanto en los encuentros como en las rutinas de entrenamiento y manifestó el deseo de regresar en próximas ediciones del certamen. “Es un honor jugar aquí en Melbourne cada año y creo que el privilegio es porque el amor que recibo cada año es de gran apoyo, es un gran amor, no solo en los partidos, sino que cada vez que empiezo a entrenar me siento mucho mejor. Quiero agradeceros a todos por empujarme en los partidos. Gracias y espero volver el próximo año”, concluyó según compromiso Europa Press.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el primer título del Abierto de Australia conseguido por Carlos Alcaraz representa un hito en la carrera del tenista español, quien ha resaltado en todo momento el esfuerzo colectivo, el valor de la inspiración en referentes del deporte y la gratitud hacia aficionados y organización del torneo. La dedicación mostrada por Alcaraz, tanto dentro como fuera de la pista, se ha reflejado en sus declaraciones, que recogen el rigor de la preparación necesaria para situarse en la élite del tenis mundial.