Antonio Velázquez, un caballero con Leire Martínez que se desarma con su nuevo amor

Es uno de los actores más atractivos del panorama nacional y también uno de los más respetados por el público y los medios de comunicación como él mismo ha confesado en más de una ocasión. De ahí que, a pesar de proteger su vida privada al máximo, no tenga reparo en compartir momentos tan importantes e íntimos como el más reciente y especial, su recién estrenada paternidad.

El intérprete andaluz es todo un caballero dentro y fuera de la pantalla y para muestra un botón. Sus palabras lo delatan, y no hay más que escucharle hablar de una de sus exparejas para confirmarlo. Siempre buenas palabras, siempre halagos y siempre hablando con un amor y un cariño digno de admirar. Así se refiere a Leire Martínez, que guarda el mismo buen recuerdo de él. "Es familia", ha dicho de ella. "Leire está en mi vida y estará siempre, ella y su familia y al final es verdad que cuando alguien es importante en tu vida, siempre lo será".

Pero si Antonio Velázquez tiene ahora un amor insuperable es el de su hija. Acaba de probar las mieles de la paternidad y eso no hay Goya que lo supere: "Es lo mejor que me ha pasado en la vida", admite. "Mi Vega es maravillosa, y aunque nos quite el sueño por la noche es algo increíble". Palabra de padre primerizo.